Joven detenido por resistencia a la autoridad

En la mañana del domingo, alrededor de las 07:30 horas, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento en inmediaciones de calles Patico Daneri y Rivadavia, donde se produjo un hecho de resistencia a la autoridad.

Mientras los efectivos se encontraban asistiendo a una persona que había participado de una riña y presentaba lesiones visibles, arribó al lugar un joven de 21 años junto al hermano de la víctima, a bordo de una motocicleta. Al observar a su amigo con el rostro ensangrentado, el joven se alteró, manifestando su enojo inicialmente contra el personal policial presente.

Tras ser informado sobre cómo se habían desarrollado los hechos, el individuo intentó dirigirse al domicilio del presunto agresor, ubicado a media cuadra del lugar. Con el objetivo de evitar una situación de mayor gravedad, los uniformados procedieron a demorarlo, momento en el cual el mismo opuso resistencia, protagonizando un forcejeo, lanzando golpes al aire e insultando al personal policial, acción que motivó su aprehensión.

En el marco del procedimiento, se procedió además a la retención del motovehículo en el que se movilizaba.

Cabe destacar que en el operativo colaboraron efectivos del grupo especial, un móvil de Comisaría Quinta a cargo de su Segundo Jefe, y personal de Tránsito Municipal.