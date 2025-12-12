 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale EN ALERTA

Docentes terciarios de Gualeguaychú expresan preocupación por ajuste y cierre de carreras

En un comunicado de prensa, docentes de Educación Superior manifiestan profunda preocupación ante el anuncio del gobierno provincial y el riesgo de cierre de carreras.

12 Dic, 2025, 17:56 PM

Publicamos el comunicado de prensa recibido:

 

Tras la reunión realizada el pasado jueves 11 de diciembre en la sede gremial de AGMER Gualeguaychú, los docentes de los Institutos de Educación Superior (terciarios) de la región expresamos nuestra profunda preocupación ante las políticas de ajuste anunciadas por el Gobierno provincial, comunicadas a través del director de Educación Superior, Profesor Medrano.

 

La principal inquietud se centra en el impacto inminente de estas medidas en la oferta educativa de la provincia. La docencia entiende que los lineamientos presentados por el Profesor Medrano (quien se desempeña como referente del gobernador Frigerio en materia educativa) podrían generar graves pérdidas en las oportunidades de formación para la población entrerriana.

 

Riesgo de cierre de carreras: Existe una seria preocupación por la continuidad de las carreras de formación docente y técnico-profesionales. De concretarse, esta reducción atentaría directamente contra las posibilidades presentes y futuras de capacitación de jóvenes y adultos del Departamento Gualeguaychú y de toda la provincia.

 

Impacto laboral y precarización: Estas decisiones afectarán sustancialmente las trayectorias laborales y la estabilidad de docentes y equipos institucionales que se encuentran altamente capacitados. Esto profundizaría la inestabilidad y precarización laboral en todos los niveles del sistema educativo.

 

Ante este escenario de incertidumbre, se realizó una asamblea con la participación de docentes y estudiantes donde se acordó la necesidad de actuar. Por tal motivo, se ha decidido llevar adelante diversas acciones para visibilizar la problemática y concientizar a la comunidad sobre la gravedad del impacto que estas medidas provocarán en el desarrollo social y profesional de toda la sociedad provincial

EN ALERTA

