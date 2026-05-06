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Guale ARTISTAS LOCALES

Invitan a personas del ámbito artístico a sumarse como guías creativos del Guale Joven

El área de Juventud invita a artistas, docentes y talleristas a sumarse al Banco de Hacedores. Una oportunidad para acompañar el trabajo de los estudiantes, potenciar el perfil creador y obtener certificación oficial.

6 May, 2026, 20:34 PM

Se abre el registro para quienes deseen desempeñarse como Guía Creativo en el certamen Guale Joven 2026. La iniciativa está dirigida a personas vinculadas al ámbito artístico y cultural de la ciudad que tengan interés en trabajar con adolescentes, acompañando sus procesos de expresión y creación colectiva.

 

La convocatoria busca perfiles con experiencia o interés en diversas disciplinas como: teatro, danza, música, artes visuales, expresión corporal, fotografía, producción escénica y otras áreas creativas.

 

El rol del Guía Creativo

 

Cada grupo participante de Guale Joven contará con un Guía Creativo, cuya función principal será acompañar al curso en el proceso de participación de los tres ítems artísticos seleccionados, indispensables para concursar por los premios del certamen. La tarea consiste en brindar apoyo, motivación y herramientas que potencien el talento de los jóvenes durante el desarrollo del programa.

 

Quienes se sumen a esta experiencia colectiva recibirán un certificado de participación que acredita su labor en el programa. Además, los participantes serán incorporados a un Banco de Hacedores Artísticos, una base de datos diseñada para futuras propuestas, proyectos culturales y convocatorias impulsadas desde distintas áreas municipales.

 

Cabe destacar que la labor se desarrolla bajo la modalidad ad honorem, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los profesionales de la cultura y los jóvenes de nuestra comunidad.

 

Los interesados pueden comunicarse con el Área de Juventud al teléfono: 3446-516675 o, personalmente, en Gervasio Méndez 1.104 de lunes a jueves de 8 a 16 horas, viernes de 8 a 14.

 

 

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