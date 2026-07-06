Investigan la agresión en la Costanera: el hombre es de Buenos Aires y vive en Pueblo Belgrano

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Mauricio Asler, dijo en RADIO MÁXIMA que se investiga el hecho donde resultó con lesiones graves un hombre de 47 años que es oriundo de Buenos Aires y vive en Pueblo Belgrano.

Asler informó que el hecho es investigado desde la Fiscalía del doctor Lucas Pascual. El hombre sufrió lesiones graves y quedó en la terapia intensiva del Hospital Centenario. Por el episodio quedó detenido un joven de 20 años.

El subjefe relató que “el hombre venía por calle San Martín hacia Guerra con otros dos compañeros, no sé si existe una discusión o un insulto, el hombre se acerca a preguntar qué había pasado y recibe un golpe en el rostro que le provoca la caída. La víctima cae sobre la calle. El motivo de la agresión es materia de investigación, no quiero avanzar mucho en el tema”.

Agregó que “tomamos conocimiento a las 7,15 del domingo sobre el hecho ocurrido en Guerra y San Martín, donde hay una panchería, donde había un hombre tirado en la calle producto de una pelea. La persona estaba inconsciente con un golpe en el rostro, llamamos a la ambulancia y las personas que habían intervenido en la supuesta gresca supuestamente se habían retirado del lugar, y permanecían los amigos de la persona lesionada”.

“El análisis de la cámara de seguridad, y debo agradecer el aporte que hacen los particulares, permitió identificar al supuesto agresor, un trabajo que llevó adelante el Comando Radioeléctrico, la sección Asuntos Judiciales e Inteligencia Criminal. o que ese visualiza es que fue un único agresor, por lo cual el Juzgado de Garantías dispuso la detención en la tarde del domingo”, precisó Asler.

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