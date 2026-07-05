Qué es el DTC “La Esquina”, como funciona, días y horarios

El Dispositivo Territorial Comunitario, cogestionado entre Sedronar y el Gobierno de Gualeguaychú, forma parte del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) y brinda espacios de escucha, orientación, prevención y acompañamiento.

El Gobierno de Gualeguaychú, en articulación con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), continúa desarrollando el trabajo del Dispositivo Territorial Comunitario “La Esquina”, un espacio destinado al abordaje integral de los consumos problemáticos.

El dispositivo forma parte del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones y tiene como objetivo acompañar a personas y familias desde una perspectiva comunitaria, cercana e integral, mediante acciones de prevención, asistencia y fortalecimiento de redes territoriales.

El espacio brinda escucha individual, orientación y acompañamiento, tanto con turnos programados como de manera espontánea. A partir de cada situación particular, se articulan estrategias de cuidado y abordaje, priorizando el acompañamiento personalizado y la construcción de redes de apoyo.

Como parte de sus propuestas, “La Esquina” también desarrolla espacios grupales orientados a promover la participación, el encuentro y la construcción colectiva. Entre ellos se encuentran el taller de Teatro, que se realiza los lunes de 15 a 17 h; la huerta “La Tierra Sana”, los lunes y miércoles de 9 a 11 h; y el espacio para referentes afectivos “Tejiendo Redes”, los jueves de 10 a 11:30 h.

Si bien estos talleres están destinados principalmente a personas que atraviesan consumos problemáticos, la participación también está abierta a toda persona interesada, incluyendo integrantes del propio dispositivo y de otros grupos o espacios comunitarios. De esta manera, se busca favorecer la integración, la construcción de vínculos y el fortalecimiento de las redes de acompañamiento.

Asimismo, funciona el grupo para usuarios “Acompañándonos”, un espacio itinerante de acompañamiento y construcción colectiva que se realiza el último viernes de cada mes, con el objetivo de generar un ámbito de encuentro, intercambio y fortalecimiento de vínculos.

“La Esquina” está ubicada en Alem 161 y atiende de lunes a viernes de 8 a 12 h. Además, cuenta con atención en horario vespertino los lunes de 15 a 17 h, y los martes y jueves de 14 a 18 h. Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 3446 568389.

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