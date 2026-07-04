Comienza el asfaltado de 150 cuadras: el lunes inician en la zona del Hospital Centenario

El Gobierno de Gualeguaychú avanzará a partir de este lunes con uno de los mayores y más ambiciosos planes de obras de infraestructura urbana: el asfaltado de 150 cuadras distribuidas en 20 cuadrantes de la ciudad, con cordón cuneta incluido en la gran mayoría de los tramos.

Luego de que se realizara el chequeo de todas las conexiones domiciliarias de agua potable y cloacas, como los trabajos preparativos para futuras conexiones en terrenos baldíos o propiedades plausibles a divisiones, este lunes comenzarán las tareas de desmonte y remoción de suelo, tareas necesarias para los subsiguientes trabajos de asfaltado en sí.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N° 13.070/2026, que regula el régimen de Contribución por Mejoras Especial. En este sentido, el costo total de las obras se dividirá en partes iguales: el Municipio absorberá el 50% y el frentista beneficiado cubrirán el 50% restante; y la obligación de pago para el contribuyente se activará a los 30 días corridos desde la finalización de cada obra.

Los trabajos tendrán su puntapié inicial, precisamente, en el Cuadrante n.°1, el cual incluye las calles Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur; López y Planes, entre Andrade y Bolívar: Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín; y Edison, también entre Gervasio Méndez y San Martín, todas aledañas al Hospital Centenario. Es en este sector donde, precisamente, se comenzó con los chequeos de las conexiones de agua y cloaca para poder avanzar.

En total, serán 11 cuadras que en total equivalen a 838,66 metros lineales y 4.792,82 metros cuadrados de superficie.

Cada cuadrante agrupa un conjunto de calles contiguas, con superficies que van desde una sola cuadra hasta 8 de manera continua en el mayor de los casos.

Los cuadrantes que continuarán al n.°1 están ubicadas también en la zona aledaña al Hospital Centenario: el n.°2 comprende las calles Virreynato, entre Andrade y Angelelli; Perú, entre Doello Jurado y Angelelli; y Angelelli, entre Virreynato y Boulevard Pedro Jurado. En este caso, los metros lineales son 587,8, la superficie comprende 3.314,43 metros cuadradas y el total de cuadras son 8.

Luego, en el Cuadrante n.°3 se asfaltarán López y Planes y Avellaneda, en ambos casos entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva; Martínez Paiva, entre Pasteur y General Paz; Pasteur, entre Martínez Paiva y Artigas; Cepeda, entre Pasteur y Hernández, y Tratado del Pilar entre Edison y Hernández. En total, serán 1085 metros lineales, 6.233,5 metros cuadrados de superficie y 13 cuadras que serán asfaltadas.

20 cuadrantes a asfaltar

En total son 20 los cuadrantes distribuidos en la zona periférica de Gualeguaychú (noreste, norte, oeste y sur), que son las zonas donde se verifican menos calles asfaltadas en la actualidad.

Los trabajos de asfaltado de las 150 cuadras comienzan tras la conclusión de la reconstrucción del Boulevard Pedro Jurado, con los trabajos en el Cuadrante n.°1.

Zona norte

Luego de realizar los trabajos de asfaltado en la zona del Hospital Centenario, las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas se trasladarán a la zona norte de Gualeguaychú.

Las 11 cuadras que integran el Cuadrante n.° 4 son La Rioja, entre Roque Sáenz Peña y Belgrano, y entre 1° de Mayo y República Oriental; Rosario, entre La Rioja y JJ. Franco, y Jujuy, entre Santiago Díaz y 9 de Julio y entre Rosario y 1° de Mayo, conformado de esta manera un trabajo de 720,20 metros lineales y 4.128,73 metros cuadrados con cordón cuneta incluido.

Por su parte, el Cuadrante n° 5 contendrá 9 cuadras: República Oriental, entre Franco y Boulevard Montana; y Belgrano entre Clavarino y Boulevard Montana: serán 679 metros lineales y 3.888,60 metros cuadrados, también con cordón cuneta.

Zona oeste

La siguiente etapa de los trabajos se direccionará ahora en la zona oeste de Gualeguaychú, primero con el Cuadrante n.°6, donde se asfaltará Rivadavia, primero entre Gutenberg y Roffo y luego entre Curie y Vélez Sarsfield, conformando una labor de 280 metros lineales y 1.540,50 metros cuadrados de superficie, además de la construcción de los respectivos cordones cuneta.

El Cuadrante n.°7, por su parte, es uno de los que mayores cuadras a asfaltar contiene con 13 en total: Vélez Sarsfield, entre Colombo y Jujuy; San Juan, entre Cafferata de Frávega y Rawson; e Ituzaingó, entre Vélez Sarsfield y Alsina (1.060 metros lineales y 5.003 metros cuadrados).

También en esa zona, el Cuadrante n.° 8 estipula el asfaltado de Gutenberg entre San Juan y Clavarino, lo que dispone un trabajo total de 355 metros lineales y 1.952,50 metros cuadrados a lo largo de estas 5 cuadras. En igual sentido, el Cuadrante n.° 9 estipula el asfaltado de 4 cuadras de Ramírez, entre Clavarino y Juan Díaz, un trabajo de 302 metros lineales y 1.510 metros cuadrados.

Zona noroeste

Más en dirección al noroeste de la ciudad, en el Cuadrante n.° 10 se asfaltará Juan B. Justo, entre Vélez Sarsfield y Rawson; Teresa Margalot, entre Curie y Alsina; Cervantes, entre Vélez Sarsfield y Alsina; Vélez Sarsfield, entre Juan Díaz y Juan B. Justo; y Rawson entre Juan Díaz y Juan B. Justo. En total, son 1.230 metros lineales y 7.017,75 metros cuadrados distribuidos en 14 cuadras.

Zona norte

Lindante al anterior, el Cuadrante n.°11 contendrá los trabajos en Federación, entre Primera Junta y Puerto Argentino; San Luis, entre Rodó y Clavarino; Paraguay, entre Rodó y Guido Spano; y Las Casuarinas, entre Montana y Perito Moreno (400,9 metros lineales y 2.095,41 en 5 cuadras).

Luego, los trabajos se focalizarán en el Cuadrante n.°12, donde se asfaltarán 231 metros lineales distribuidos en cuatro cuadras: Córdoba, entre Franco y Clavarino; Guido Spano, entre Córdoba y Alsina; Schachtel, entre Rodó y Juan Díaz; y Juan Díaz entre Schachtel y Alsina (Superficie total: 1.405,6 metros cuadrados).

Zona sur

Con los nuevos cuadrantes, se abordará el asfaltado en la zona sur de Gualeguaychú: el Cuadrante n.°13 trabajará en las tres cuadras de Aguado, entre Etchevehere y Asisclo Méndez; un trabajo de 400 metros lineales y 2120 metros cuadrados de superficie.

Por su parte, el Cuadrante n.°14 es el que más cuadras abordará: Goldaracena, entre Asisclo Méndez y La Cantera; Lavalle, entre Hernández y Pasteur; Buenos Aires, entre Nieto y La Cantera; Pasteur y Avellaneda, ambas entre Artigas y Concordia; Simón, entre Asisclo Méndez y La Cantera y Nieto, entre Buenos Aires y Samacoits (991,30 metros lineales y 5.335,92 metros cuadrados).

Zona noreste

En el Cuadrante n.°15 y en el n°16 se asfaltarán Guido Spano, entre Primera Junta y Neyra; Seguí, entre Cervantes y Montana; Cervantes, entre Fray Mocho y Magnasco; Fray Mocho, entre Rodó y Montana; Rodó, entre Seguí y Magnasco; y Guido Spano entre Fray Mocho y Magnasco (494,70 metros lineales y 2.661,64 metros cuadrados).

Otra etapa de los trabajos abordará la zona cercana a la Costanera: el Cuadrante n.°17 tiene 3 cuadras a asfaltar de 190 metros lineales y 1.034 metros cuadrados de superficie distribuidos en: La Rioja, entre Boulevard de León y Montiel; y Montiel entre Ituzaingó y Rivadavia.

Y la segunda etapa de trabajos en los aledaños a la Costanera están dentro del Cuadrante n.°18, donde se asfaltarán Ituzaingó, entre Mosto y Boulevard De León, Misiones, entre Ituzaingó y Colombo; Bolivia, entre Luis N. Palma e Ituzaingó y Brasil, entre Colombo e Ituzaingó, lo que conforma 820 metros lineales y 4.358 metros cuadrados distribuidos a lo largo de 11 cuadras).

Finalmente, los dos últimos cuadrados están ubicados uno al sur y el último al oeste. El Cuadrante n.°19 asfaltará 233,50 metros lineales de las cuatro cuadras de Goldaracena entre Boulevard Pedro Jurado y Asisclo Méndez, una superficie equivalente a 1.868 metros cuadrados.

Por último, el Cuadrante n.°20 abordará el asfaltado de Ituzaingó, entre Boulevard Daneri y Río Gallegos; y Del Inmigrante, entre Rivadavia y Estrecho de Magallanes; un trabajo de 205,60 metros lineales y 1119,84 metros cuadrados.

Detalles del plan de asfaltado

Las 150 cuadras fueron priorizadas al tener en cuenta la mejora en la conectividad vial, la transitabilidad y el beneficio general para el desarrollo urbano.

Por otra parte, uno de los puntos centrales es que el Gobierno se hará cargo del 50% del costo total de cada obra y el otro 50% quedará a cargo del frentista, y a diferencia de la modalidad de contribución por mejoras de gestiones anteriores, la gestión del intendente Davico asume una parte sustancial de la inversión pública para hacer posible este plan de asfaltado. La lógica es clara: el pavimento genera un beneficio directo para el frentista, pero también mejora la circulación, la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad urbana de toda la ciudad.

El proyecto también se contempla una situación frecuente: cuando una propiedad tiene frente a dos calles, no abonará por ambos lados, sino solamente por el frente de mayor longitud o, si fueran iguales, por el de mayor costo. Esto evita dobles cargas y aporta razonabilidad al sistema.

La obligación para el contribuyente se generará a los 30 días corridos contados desde la finalización de la obra. Primero está la obra y luego se genera la obligación del pago. También se prevén incentivos para quienes opten por pago al contado anticipado.

La norma contempla pago al contado y pago a plazos. Para quienes paguen al contado, se establece un descuento del 15% si lo hacen dentro de los 10 días del inicio de la obra y un descuento del 5% si pagan dentro de los 60 días posteriores a su finalización.

A su vez, se habilita el pago en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con el interés de financiación previsto en el Código Tributario. También se dispone que quien abone el 50% al contado tendrá un descuento del 5% sobre esa parte, y que la cantidad máxima de cuotas a otorgar sea de 18.

Por último, además, se incorpora un criterio social: los jubilados y pensionados comprendidos en la normativa vigente, los contribuyentes que acrediten mediante informe socioeconómico ingresos que no superen dos salarios mínimo, vital y móvil, y los Veteranos de la Guerra de Malvinas, podrán acceder al beneficio de pagar hasta en 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.