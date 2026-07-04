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Pueblo General Belgrano presentó en Buenos Aires la primera edición del festival "Brasa y Botella"

Con una propuesta que integrará gastronomía, turismo, producción e identidad entrerriana, fue presentado en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires Brasa y Botella – Festival de Carnes, el evento que se realizará los días 15 y 16 de agosto

4 Jul, 2026, 21:17 PM
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El intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto; la viceintendenta Carolina Gerling; y los organizadores Federico García y Carlos Alfieri fueron los encargados de presentar los principales ejes del festival, que ofrecerá una programación con competencias de asadores, gastronomía regional, vinos entrerrianos, espectáculos en vivo y un paseo de productores y emprendedores.

 

En la apertura del encuentro, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas que integren producción, turismo y cultura para fortalecer el posicionamiento de la provincia. Asimismo, valoró especialmente la incorporación de la Copa Gurises, una competencia destinada a niños que promueve la transmisión de las tradiciones vinculadas al asado entre las nuevas generaciones.

 

Al referirse al impacto del evento, Fiorotto señaló: «Para Pueblo Belgrano este festival representa un antes y un después. Es una propuesta que impulsa nuestra economía, fortalece el turismo y nos permite mostrar todo el potencial que tiene la localidad. Contamos con unas 2.500 plazas de alojamiento y, por nuestra cercanía con Gualeguaychú y Fray Bentos, esperamos recibir visitantes de distintos puntos del país y también del exterior durante el fin de semana largo».

 

Entre las principales actividades anunciadas se destacan la Copa Latinoamericana de Asadores, que llegará por primera vez a Entre Ríos con equipos de distintos países de la región; la Copa Argentina de Asadores; la Copa Asadores Kids; espacios gastronómicos; cocina en vivo; degustaciones de vinos; una feria de productores y espectáculos musicales.

 

La presentación concluyó con una actuación del Ballet Folklórico de Pueblo Belgrano, que ofreció un espectáculo de danzas tradicionales como cierre del lanzamiento y puso en escena parte de la identidad cultural que acompañará la primera edición del festival.

 

Prensa Entre Ríos

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