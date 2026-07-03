Gualeguaychú celebra el Día de las Cooperativas con más de 60 entidades en actividad

El responsable del área de Cooperativas en Gualeguaychú, Joaquín Páez, señaló en RADIO MÁXIMA, que actualmente unas 27 cooperativas registradas mantienen una relación contractual con el municipio, donde brindan distintos servicios, lo que se traduce en un ingreso para alrededor de 450 familias.

Los servicios demandados por el municipio, son la fabricación de baldosas y parrillas, bancos y cordones. Algunos productos finales ya fueron adquiridos por Villa Paranacito y Rosario del Tala. “Se están expandiendo con sus productos”, resaltó.

“Mayoritariamente las cooperativas de trabajo están vinculadas a la construcción”, indicó Páez. Sin embargo, agregó que se fueron abriendo otros rubros a medida que las y los trabajadores adquieren mayor información sobre estas posibilidades.

“Tenemos en trámite una cooperativa de mecánicos de automotor y hace poco entregamos una matrícula de una cooperativa textil”, remarcó.

El funcionario explicó que en el departamento Gualeguaychú, funcionan además otras cooperativas, que cuentan con un nivel mayor de desarrollo y organización. Son unas 60 aproximadamente. Dentro de estas ultimas se incluyen la Cooperativa Eléctrica, Sanatorios Jeannot Sueyro, el sanatorio, Vida Emergencias, Alpargatas Argentinas, Cooperativas Textiles, de Agua en Pueblo Belgrano, Larroque, entre otras.

En los últimos dos años comenzaron a abrirse nuevas matrículas en la ciudad, lo que compensó las bajas que hubo inicialmente, en años anteriores, explicó el director.

El trabajo de las cooperativas en el sector privado

Respecto a los servicios que brindan las cooperativas a empresas del sector privado, Páez indicó que se lograron avances importantes.

“Venimos a buen ritmo, todavía falta, pero las cooperativas ya han realizado servicios en eventos, en empresas y otros ámbitos”. Páez destacó la capacidad de las cooperativas para competir dentro del sector privado.

En otro orden agregó que “es interesante también el trabajo que hace la cooperativa Trato Digno, que es de Cuidados de personas. “Ellos ya tienen varios años de trabajo y ese modelo se está tomando en otras ciudades del país, teniendo en cuenta la importancia de contar con alguien, cuando un familiar este pasando por un momento complicado. Esa actividad es muy llamativa”, sostuvo.

Finalmente, Páez expresó que las cooperativas fueron comprendiendo que son empresas que se contratan para realizar un trabajo por un tiempo determinado. Hemos tenido una muy buena respuesta y lo vemos en la presentación diaria de los distintos espacios públicos de la ciudad.

Celebración del Día Internacional de las Cooperativas

Desde el municipio se agasajará a las y los cooperativistas en la Plaza de las Cooperativas (Goldaracena y Constitución), este sábado a las 12 horas del mediodía. “Estamos convocando a todas las cooperativas de la ciudad, donde tendremos palabras alusivas de las autoridades con algunas sorpresas que tenemos preparadas para compartir con los cooperativistas”, subrayó.