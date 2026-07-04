Golpeó a su pareja y quedó detenido

En la madrugada del sábado, alrededor de las 2:30, personal de Comisaría Segunda intervino en un hecho ocurrido en la intersección de calles Saraví y Troisse, zona sur de Gualeguaychú, en el marco de una causa por presunta violencia de género.

De acuerdo con las primeras actuaciones, una mujer de 37 años manifestó que se dirigió al domicilio de un amigo donde se encontraba su pareja, un hombre de 47 años. En ese lugar se produjo una discusión durante la cual, según denunció, el sujeto le habría propinado un golpe en la frente, presentando la víctima una lesión visible.

Ante la situación, se realizaron las diligencias de rigor y se procedió a la aprehensión del hombre, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

Asimismo, personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar colaboró con la recepción de la denuncia y las actuaciones correspondientes.