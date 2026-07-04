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OSER amplía el horario de atención en su sede de Gualeguaychú

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) extendió el horario de atención al público en su sede de Gualeguaychú, que desde esta semana permanece abierta hasta las 18.15.

4 Jul, 2026, 15:35 PM
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La delegación, ubicada en San Martín 1401, atiende ahora de lunes a viernes de 7.15 a 18.15, en reemplazo del horario anterior, que finalizaba a las 14.45.

 

La ampliación forma parte de una estrategia para fortalecer la atención en las sedes cabecera de departamento y brindar mayores posibilidades para realizar trámites de manera presencial.

 

"Ahora muchos vecinos de la ciudad podrán realizar sus trámites durante la tarde. Si bien gran parte de las gestiones pueden hacerse de manera digital, queremos seguir ofreciendo más canales de atención a nuestros afiliados. Ese es el horizonte para Gualeguaychú y para toda la provincia", expresó el director de Sedes de OSER, Matías Amarillo.

 

Además de la atención presencial, OSER recuerda que sus afiliados pueden realizar diversas gestiones de forma ágil y segura a través de la aplicación MI.OSER, disponible para dispositivos móviles.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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