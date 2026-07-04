Gualeguaychú lanza el 3x2 y propuestas bajo techo para desafiar una temporada fría

Las vacaciones de invierno ya están en marcha y el sector turístico de Gualeguaychú se mueve al ritmo de un viajero que ha cambiado sus hábitos. Según el responsable de Turismo local, Adrián Romero, hoy el turista planifica su escapada sobre la hora, condicionado principalmente por los pronósticos meteorológicos y la coyuntura económica.

"La gente cambió la modalidad de reservar 15 días antes. Primero porque cuesta mucho salir y, además, el turista mira las condiciones del tiempo", explicó Romero en RADIO MÁXIMA, marcando el pulso de una temporada donde la adaptabilidad es la clave.

Estrategia de invierno: Alianzas y beneficios

Para contrarrestar la incertidumbre, la Dirección de Turismo local junto a la Asociación de Hoteleros han lanzado una atractiva promoción de 3x2 en alojamientos.

Las vacaciones para Entre Ríos terminan el 17, y en Buenos Aires comienzan ese día.

Agenda: Diversión a prueba de bajas temperaturas

El desafío de atraer al público en pleno invierno se resuelve con infraestructura. Conscientes de que el clima puede jugar en contra, la ciudad propone una agenda de actividades bajo techo para asegurar el entretenimiento:

Puerto Kids (9 al 12 de julio): Por primera vez, los galpones del puerto se transforman en un centro recreativo con inflables y simuladores. Es una propuesta de organización mixta que busca integrar a los prestadores locales.

Feria del Libro: Hacia el final del receso, la propuesta cultural toma protagonismo a partir del 24 de julio, ofreciendo una opción para el disfrute en familia.

Para el responsable de Turismo, este armado no es casualidad: "Como lugar cerrado, los galpones son ideales, pero todo conlleva un despliegue importante. Es muy difícil armar algo de inmediato, por eso la planificación ha sido fundamental para estas vacaciones".

En un invierno donde el "turismo a demanda" es la norma, Gualeguaychú busca posicionarse como un destino versátil, donde el descanso, la hospitalidad y la previsión estratégica garantizan que el frío no sea un impedimento para disfrutar de una escapada inolvidable.

Seguir con la promoción

De todas maneras, Romero destacó que el posicionamiento de la ciudad no se detiene en sus fronteras: Gualeguaychú mantiene una presencia activa en ferias de relevancia nacional como Caminos y Sabores, la exposición en La Rural y la futura Feria Internacional de Turismo (FIT).

"Gualeguaychú debe seguir posicionado a nivel promoción y redes; hoy, donde puede estar, está", subraya Romero, destacando que el entorno digital es actualmente el canal de comunicación prioritario para atraer visitantes.