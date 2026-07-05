Por presunta estafa detienen a una mujer en un comercio

Personal de Comisaría Segunda intervino cerca de las 23:55 horas del sábado en la intersección de calles España y Saraví, donde fue aprehendida una mujer de 33 años en el marco de una causa por presunta estafa.

El procedimiento se originó a partir de la denuncia realizada por la propietaria de un comercio de la ciudad. Tras recibir las características de la sospechosa, personal de Cuerpo y Guardia logró localizar y demorar a una mujer cuya vestimenta coincidía con la descripta por la denunciante.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión de la mujer y el cumplimiento de las diligencias de rigor. Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde quedó alojada a disposición de la autoridad judicial competente.

Prensa Jefatura Dptal

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