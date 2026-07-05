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Guale POLICIALES

Por presunta estafa detienen a una mujer en un comercio

Ocurrió cerca de la medianoche del sábado en la zona sur de Gualeguaychú. La mujer tiene 33 años y fue denunciada por la propietaria de un comercio.

5 Jul, 2026, 11:19 AM
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Personal de Comisaría Segunda intervino cerca de las 23:55 horas del sábado en la intersección de calles España y Saraví, donde fue aprehendida una mujer de 33 años en el marco de una causa por presunta estafa.

 

El procedimiento se originó a partir de la denuncia realizada por la propietaria de un comercio de la ciudad. Tras recibir las características de la sospechosa, personal de Cuerpo y Guardia logró localizar y demorar a una mujer cuya vestimenta coincidía con la descripta por la denunciante.

 

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión de la mujer y el cumplimiento de las diligencias de rigor. Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde quedó alojada a disposición de la autoridad judicial competente.

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