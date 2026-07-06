Mundial de Canotaje en Gualeguaychú: analizan un Plan B por una eventual crecida del río en octubre

Mauricio Caffa, presidente de la Confederación Panamericana de Canoas, dijo en RADIO MÁXIMA que, en virtud de los pronósticos de la Corriente del Niño, se analiza un “Plan B” para la realización del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú, en octubre próximo.

Caffa manifestó que “se habla de la Corriente del Niño que llegaría en los próximos meses, así que estamos evaluando un Plan B. Siempre trataremos de que sea en la Costanera. Mientras que no se desborde el agua hasta la Costanera, no había problemas, para los deportistas no es mucho inconveniente, pero sí lo tiene que ver la organización. Pero no se suspende”.

Agregó Caffa que “venimos muy bien con la organización, ya empezamos a hablar con la gente, está tomando forma, tenemos muchas expectativas, las inscripciones de abren en agosto. Hace una semana se realizó en campeonato europeo de maratón y desde ahí nos hicieron saber que hay mucho interés en participar”.

Empiezan las reservas

Comentó también que “yo me reuní con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos para armar una propuesta en conjunto, muchos ya tienen reservas hechas, hoteles y cabañas”.

“Yo estimo que podemos estar entre 500 y 700 palistas, con eso estaríamos súper contentos. Ya hay algunas embarcaciones en camino, y otras están en trámites porque los tiempos aduaneros no los manejamos nosotros, desde Sudáfrica, Australia, Hungría, España, mandan contenedores, creo que en agosto y septiembre deberían estar acá, ya tenemos un lugar reservado. A la izquierda del puente almacenaríamos los contenedores”, expresó.

Gualeguaychú será sede del XXXIII Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón de la Federación Internacional de Canoas (ICF), que se llevará a cabo del 19 al 25 de octubre de 2026. Este evento histórico marcará la primera vez que un mundial de esta disciplina se realice en Argentina y Latinoamérica. El circuito se extenderá estratégicamente entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, garantizando la mejor visibilidad para los espectadores.

“El evento comienza el lunes 19, pero los entrenamientos oficiales empiezan el sábado 17, y la mayoría llegaría desde el 15. Algunos vienen hasta dos semanas antes, yo creo que para el 10 de octubre ya va a haber gente entrenando, algunos irán a Concepción del Uruguay. Y los europeos ya están consultando para quedarse en la zona de vacaciones, y en la Argentina”, dijo Caffa.