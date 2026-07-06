Intenso trabajo policial en el fin de semana: detenidos, retenciones de vehículos y búsqueda de menores

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Mauricio Asler, informó en RADIO MÁXIMA que el fin de semana demandó un intenso trabajo.

Asler detalló que “hubo “hubo varias peleas a la salida del boliche, también tuvimos un caso de violencia de género”, además de la grave lesión que sufrió un hombre en la Costanera.

“Tuvimos 17 personas aprehendidas el fin de semana, dos por contravenciones”, indicó.

Agregó que “tuvimos 13 siniestros viales con lesionados leves, desde el miércoles al domingo”, y mencionó que “se retuvieron 10 motos y 5 autos por distintas infracciones”.

Finalmente, indicó Asler que “hemos estado trabajando en pedidos de localización de menores y de personas mayores, una nena de 12 años y un nene de 14, y un joven de 18 años, gracias a Dios aparecieron sanos y salvos”.

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