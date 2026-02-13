Sin novedades sobre el robo de las herramientas en una obra

Un testigo pensó que era alguien de la obra y por eso no reaccionó, aunque las cámaras lo muestran claramente y está identificado.

Oscar, la víctima del robo, dialogó con RADIO MÁXIMA y señaló que “el testigo que declaró lo vio salir con una mochila, una bolsa blanca y un maletín, que era el percutor”.

El propietario de los elementos robados, cree que ya no están en manos del delincuente identificado, y que estos fueron vendidos, aunque aún aguarda la orden de fiscalía para autorizar un allanamiento.

“Descubrimos que también faltan herramientas más pequeñas, como tenazas y martillos. Quizás no tienen el valor de las herramientas más grandes, pero también importan”, expresó.