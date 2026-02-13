 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
ROBO

Sin novedades sobre el robo de las herramientas en una obra

Hace una semana, a las tres de la tarde, un hombre ingresó a una obra en la zona de la Terminal de Ómnibus, y se llevó siete herramientas valuadas en, casi 2 millones de pesos.

13 Feb, 2026, 09:40 AM

Un testigo pensó que era alguien de la obra y por eso no reaccionó, aunque las cámaras lo muestran claramente y está identificado.

 

Oscar, la víctima del robo, dialogó con RADIO MÁXIMA y señaló que “el testigo que declaró lo vio salir con una mochila, una bolsa blanca y un maletín, que era el percutor”.

 

El propietario de los elementos robados, cree que ya no están en manos del delincuente identificado, y que estos fueron vendidos, aunque aún aguarda la orden de fiscalía para autorizar un allanamiento.

 

“Descubrimos que también faltan herramientas más pequeñas, como tenazas y martillos. Quizás no tienen el valor de las herramientas más grandes, pero también importan”, expresó.

