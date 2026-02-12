Vecinos de zona Oeste: “¿Tenemos que hacer justicia por mano propia?”

“La respuesta fue la misma”, dijo en RADIO MÁXIMA la vecina Beatriz Silvero. “¿Tenemos que hacer justicia por mano propia contra un delincuente para ser escuchados?”, cuestionó.

Participaron de la reunión entre vecinos y autoridades, el coordinador de fiscales, Lisandro Beherán, el titular de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre, y autoridades policiales.

Más personal policial, cámaras de seguridad y luces, fueron los pedidos más urgentes para la zona. Pidieron además ser escuchados por la Justicia, y reclamaron por las “puertas giratorias” a los delincuentes.

“Tenemos chorros originales nuestros y otros que no son de la zona. Dos de los originales fueron detenidos pocas horas antes de la movilización”, señaló la vecina, y agregó que “volvimos de la marcha y teníamos un hervidero de muchachos viendo dónde compran. Muchos vecinos no fueron a la marcha por no dejar la casa sola”.

Silvero destacó el acompañamiento de la policía y pidió además, la presencia de gendarmería en las calles para reforzar la seguridad.

“Vamos a esperar unos días para ver que respuesta hay, o tendremos que llegar a medios nacionales”, afirmó.