¿Qué hacen nuestros legisladores por Gualeguaychú?

Cuatro nos representan en la legislatura provincial, de tres me costó bastante encontrar sus nombres completos, difícil fue sí, es que no se les conoce actividad legislativa, menos que estén trabajando par conseguir algo para Gualeguaychú, del cuarto me resulto más fácil, 22 años que se reinventa en distintos cargos políticos.

Legisladores que, al poco de asumir, “Traicionaron” al electorado que los eligió para que los represente, abandonaron el partido que les dio la oportunidad de representarnos, en Gualeguaychú tenemos dos ejemplos, un diputado y una diputada provinciales que, ambos, a la semana de asumir “se dieron vuelta”, ni pudor, ni vergüenza tuvieron, peor, se muestran en la calle como si nada.

“Carlos Damasco, Julia Calleros y Liliana Salinas, tres de los cinco legisladores electos por La Libertad Avanza en Entre Ríos, anunciaron su ruptura antes de asumir. "Estoy decepcionado, aposté por un Javier Milei anti casta, no por un Milei casta que aceptó un arreglo", aseguró Damasco”

Entiendo, que cualquier persona de bien debería de haber renunciado al cargo que fue elegido, pero no, al cargo no renunciaron, las explicaciones que dieron son poco convincentes, hoy acompañan al oficialismo que no era, ni es parte de la Libertad Avanza, sello que utilizaron para engañar al electorado.

Como diría Jorge Asís, sin ponerse colorados aplicaron el “Garrochismo político”, ese “Garrochismo”, lleva, indefectiblemente, al descreimiento de la clase política, cero convicciones, cero propuestas, sólo oportunismo que, el cambio de época en que estamos inmersos, donde, todo se informa, los llevará al ostracismo político, y a que nadie más los vote de nuevo, no engañaran otra vez al electorado cuando intenten pedir el voto.

De Damasco se conoce poco y nada de su actividad legislativa, menos que este trabajando junto a las autoridades locales para conseguir algo para Gualeguaychú.

La diputada Calleros es un caso parecido, aunque en mi opinión tuvo una participación vergonzosa en el fracasado Juicio político a la Dra. Susana Medina, Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, salvándola del mismo acompañando la posición del Sr. Gobernador Rogelio Frigerio.

Hablando de ostracismo político que es de la vida de Alfredo De Ángeli, DOCE AÑOS senador, ¡puf!, una eternidad, sin duda una eternidad lo que tuvimos que soportar como representante que, tiene el récord de menos intervenciones en todo el tiempo que fue senador, el que menos hablo en la sala de sesiones, el que menos proyectos legislativos presentó, ¡ah! me olvidaba, propuso “El día del quiosquero”, con el mayor respeto a los quiosqueros, no se le conoce otra actividad, sólo desesperarse por salir junto a Macri en una foto, patético fue verlo en la última asamblea legislativa ir corriendo para saludar a Milei, estará pensando salirse del PRO y aplicar el “Garrochismo político”, todo es posible cuando se carece convicciones para defender un proyecto de país, alguna posición personal sobre algo, no, nada de eso demostró en 12 años.

Además, de tener cero participaciones en la cámara de Senadores, triste para él, nadie lo va a recordar porque, en doce largos años, nada hizo por su ciudad Gualeguaychú.

Con Respecto a Atilio Benedetti, pasa algo parecido, hablar, habla en las sesiones legislativas, pero, no recuerdo algo importante que haya conseguido para su departamento Gualeguaychú en todos los años que fue legislador, a la UCR que preside la ha transformado en un partido testimonial, es un hecho no una opinión, hoy la UCR es furgón de cola de otros partidos debido al egoísmo y personalismos de sus autoridades, que lo han llevado a un lugar que los fundadores de la UCR en 1981, Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, nunca imaginaron que podría pasar, mérito de las actuales autoridades.

La diputada Lorena Arrozogaray, tiene un poco más de actividad legislativa, por lo menos visible, presentó un proyecto para adherir a la Ley de Diagnóstico Humanizado, y propuso la creación de una Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra el Ambiente con asiento en Paraná y otra en Gualeguaychú. Tampoco se le conoce ningún acompañamiento a las autoridades locales para gestionar algo para Gualeguaychú.

El diputado Juan José Bahillo, sólo se lo conoce por alguna opinión en los medios criticando al Sr. Gobernador o al presidente, ¿alguna idea?, no, no se le cae ninguna, tampoco se lo ve interactuando con las autoridades locales para gestionar algo para Gualeguaychú, pese a que algo debe de conocer cómo funcionan los organismos provinciales y nacionales, 22 años en la política le deben de haber dado ese conocimiento, o no lo tiene o no quiere ayudar a su ciudad.

Sabemos que las candidaturas se digitan entre cuatro paredes, entre dos o tres personas, “Pura rosca política”, con representantes que no nos representan en la práctica, con esa forma de actuar, sólo se consigue descreer en algo tan sagrado como lo es poder elegir nuestras autoridades en libertad, todo en el marco de la Democracia, pero, sin duda, con representantes que sólo se miran el ombligo se hace difícil creer.

Aunque algunos lo nieguen, reitero, estamos viviendo un cambio de época, si será positivo o no el tiempo lo dirá, pero de algo estoy seguro, a partir de ese cambio de época sólo engañaran al electorado una sola vez, nada más.

Ricardo José Luciano

Temas COLUMNA