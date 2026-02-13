Comenzaron las obras de nivelación y readecuación de veredas en la Costanera y Av. Luis N. Palma

La municipalidad realiza trabajos de recuperación en tramos clave de la trama peatonal urbana, con acciones concentradas en las aceras adoquinadas de la Costanera, entre los Galpones del Puerto y los Obeliscos, y en las plazoletas centrales de avenida Luis N. Palma, desde la plaza San Martín hasta el puente Méndez Casariego.

La intervención apunta a corregir desniveles provocados por el crecimiento de raíces, una problemática recurrente en estos sectores que afecta la uniformidad de la superficie y representa un riesgo para quienes circulan a pie. Para resolverlo, las cuadrillas retiran la totalidad de los adoquines, realizan la limpieza profunda del sustrato y eliminan restos vegetales acumulados bajo la calzada peatonal.

Una vez liberado el sector, se conforma una base de arena compactada que permite recuperar la planimetría original. Sobre esa estructura se recolocan las mismas piezas retiradas, respetando su disposición y garantizando estabilidad, continuidad y durabilidad. Todo el material intervenido vuelve a su lugar de origen, sin reemplazos ni modificaciones en el diseño existente.

En paralelo, sobre la vereda de la Costanera se amplían los canteros para otorgar mayor volumen de suelo a las especies implantadas. Esta adecuación busca encauzar el desarrollo radicular y evitar que, en el corto o mediano plazo, vuelvan a producirse levantamientos o deformaciones en la superficie de circulación.

Hasta el momento, las tareas permitieron retirar cinco camiones completos de raíces y residuos vegetales acumulados debajo de los adoquines, una muestra del impacto oculto que tenía el deterioro del suelo en estos paseos de alto tránsito.

En una segunda etapa, el operativo se extenderá desde el sector de los Obeliscos hasta el ingreso al Parador Uno, un tramo que presenta mayor complejidad y demandará una intervención más profunda debido al grado de deterioro detectado.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con ejecución de la Cooperativa El Serrucho, en el marco de un esquema que prioriza mantenimiento planificado, cuidado del espacio público y mejora sostenida de la infraestructura urbana.