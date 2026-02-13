 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PASIÓN

Una festiva hinchada despidió a Juventud Unida que viaja a Santiago del Estero

Juventud jugará el partido por el ascenso con Defensores de Puerto Vilelas. Un importante número de hinchas albicelestes despidieron al equipo en Gualeguaychú.

13 Feb, 2026, 21:31 PM

A las 21:30 estaba previsto la salida de la delegación y previamente, a las 20, los hinchas se convocaron en la puerta de la sede en Alsina 60. Todos cantando para despedir al plantel que tuvo su momento más emotivo cuando el equipo participó de los cánticos y saltos junto a los hinchas delante del micro.

 

Temas

PASIÓN

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso