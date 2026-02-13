Una festiva hinchada despidió a Juventud Unida que viaja a Santiago del Estero

A las 21:30 estaba previsto la salida de la delegación y previamente, a las 20, los hinchas se convocaron en la puerta de la sede en Alsina 60. Todos cantando para despedir al plantel que tuvo su momento más emotivo cuando el equipo participó de los cánticos y saltos junto a los hinchas delante del micro.
