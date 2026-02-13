Hay alerta meteorológica por fuertes tormentas para este sábado y domingo

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Precauciones

Autoridades provinciales instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda:

- No sacar la basura.

- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

- Evitar actividades al aire libre.

- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.

El enlace a la noticia es http://portal.entrerios.gov.ar/noticias/49246

