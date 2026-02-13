 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TIEMPO

Hay alerta meteorológica por fuertes tormentas para este sábado y domingo

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para todo el territorio de Entre Ríos.

13 Feb, 2026, 20:36 PM

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

 

Precauciones

 

Autoridades provinciales instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda:

 

- No sacar la basura.

 

- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

 

- Evitar actividades al aire libre.

 

- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.

 

El enlace a la noticia es http://portal.entrerios.gov.ar/noticias/49246

 

No responder este correo, en caso de tener dudas realizarlas a [email protected]

TIEMPO

