Detenido por desobediencia judicial en zona sur de la ciudad

Personal de Comisaría Tercera, intervino este sábado alrededor de las 09:15 horas en inmediaciones de calles Rodó y Rosario de la ciudad de Gualeguaychú, donde se procedió a la aprehensión de un hombre de 38 años por el delito de Desobediencia Judicial.

El procedimiento tuvo lugar en un terreno baldío ubicado en la esquina sureste de dichas arterias, donde los efectivos visualizaron al ciudadano, sobre quien pesaban medidas judiciales vigentes que le prohibían mantener contacto con su expareja, una mujer de 34 años.

Ante esta situación, se procedió a demorar a ambas personas y se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Género, desde donde se dispuso la aprehensión del masculino por el delito mencionado, en el marco de la violación de medidas judiciales vigentes. En cuanto a la mujer, se le indicó que debía radicar la correspondiente denuncia, no obstante, la misma manifestó su negativa y se retiró del lugar.

El aprehendido fue trasladado a dependencias de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.