Guale OBRA

Avanza el bacheo sobre el Acceso Sur para mejorar la seguridad vial

Se trata de una intervención estratégica sobre un corredor clave. Con técnicas específicas y equipos propios, se busca reforzar la seguridad, optimizar la circulación y prolongar la vida útil del pavimento en un sector de alto tránsito diario.

12 Feb, 2026, 16:40 PM

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta trabajos de recuperación sobre la calzada del Acceso Sur, uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular y principal ingreso a la ciudad.

 

La intervención abarca labores de fresado y bacheo superficial con asfalto en caliente en los sectores más deteriorados del recorrido.

 

Las tareas se concentran en un punto estratégico que reúne circulación local, interurbana y tránsito pesado, más específicamente en el tramo comprendido entre el semáforo ubicado en la intersección con calle Irazusta y la zona del viñedo Las Magnolias.

 

Desde el punto de vista técnico, la obra contempla el retiro del pavimento dañado mediante fresado, lo que permite nivelar la superficie existente y preparar la base para la posterior aplicación de mezcla asfáltica en caliente.

 

Esta metodología garantiza una mayor resistencia estructural, mejor adherencia y una respuesta más eficiente frente a la alta demanda vehicular y a las condiciones climáticas.

 

La intervención es desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la cual puso a disposición de los trabajos maquinaria propia, personal municipal y equipamiento específico, lo que permite una ejecución ordenada y eficaz en un eje vial clave para la conectividad de la ciudad.

 

Mientras se desarrollan los trabajos pueden producirse reducciones temporales de la circulación, por lo que se solicita a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

