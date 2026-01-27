Incendio total de un auto en Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Entre la madrugada y las primeras horas de la mañana de este martes, se produjo el incendio total de un auto en el kilómetro 44 de la Ruta Nacional 14, cerca de Gualeguaychú.

Alrededor de las 4 se inició el incendio de un Peugeot y respondió el móvil 35 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

Al arribo se constató un incendio totalmente generalizado en el automóvil, con propagación hacia banquina y quema de pastizales.

Finalizadas las tareas y efectuada la verificación correspondiente, el móvil 35 regresó al cuartel cerca de las 7, y quedó disponible para nueva emergencia.