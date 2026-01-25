El Gobierno de Gualeguaychú realizó una limpieza integral del predio “Plaza de Aguas”

El Gobierno de Gualeguaychú ejecutó un amplio operativo de saneamiento y puesta en valor del EcoPaseo "Plaza de Aguas", el predio ubicado sobre la ribera del río Gualeguaychú, cuyo ingreso se sitúa en la intersección de Boulevar De León y Clavarino y que constituye un nodo estratégico que conecta la naturaleza autóctona con la franja costera, el arroyo Gaitán y diversas zonas de descanso.

La Dirección de Higiene Urbana, con el soporte de las áreas de Recolección Especial y Microbasurales, lideró las acciones de limpieza: durante las jornadas del viernes y el sábado operarios recolectaron residuos dispersos, mientras que otra parte de la cuadrilla despejó la vegetación seca y restos orgánicos del suelo.

Uno de los puntos críticos de la logística fue el retiro de rocas de gran porte, las cuales obstruían sectores del parque, y para ello se empleó una pala cargadora frontal de gran porte que depositó el material pétreo en camiones que se encargaron de su traslado y reubicación. El balance final arrojó el movimiento total de dos camiones repletos de este material.

En paralelo, se erradicaron los focos de basura acumulada con el objetivo de garantizar condiciones de salubridad óptimas.

Por otra parte, personal de la Dirección de Espacios Verdes se centró en la parquización, la poda de ejemplares arbóreos y el corte de césped en toda la superficie.

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas incorporó una motoniveladora para nivelar los accesos y las trazas internas, lo que facilita la circulación vehicular y peatonal.

Municipalidad de Gualeguaychú