 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ESPACIOS VERDES

El Gobierno de Gualeguaychú realizó una limpieza integral del predio “Plaza de Aguas”

Cuadrillas municipales y maquinaria pesada pusieron a punto el EcoPaseo costero. Las tareas incluyeron la eliminación de desechos, mantenimiento forestal y mejora de la transitabilidad para el disfrute recreativo.

25 Ene, 2026, 17:27 PM

El Gobierno de Gualeguaychú ejecutó un amplio operativo de saneamiento y puesta en valor del EcoPaseo "Plaza de Aguas", el predio ubicado sobre la ribera del río Gualeguaychú, cuyo ingreso se sitúa en la intersección de Boulevar De León y Clavarino y que constituye un nodo estratégico que conecta la naturaleza autóctona con la franja costera, el arroyo Gaitán y diversas zonas de descanso.

 

La Dirección de Higiene Urbana, con el soporte de las áreas de Recolección Especial y Microbasurales, lideró las acciones de limpieza: durante las jornadas del viernes y el sábado operarios recolectaron residuos dispersos, mientras que otra parte de la cuadrilla despejó la vegetación seca y restos orgánicos del suelo.

 

Uno de los puntos críticos de la logística fue el retiro de rocas de gran porte, las cuales obstruían sectores del parque, y para ello se empleó una pala cargadora frontal de gran porte que depositó el material pétreo en camiones que se encargaron de su traslado y reubicación. El balance final arrojó el movimiento total de dos camiones repletos de este material.

 

 

En paralelo, se erradicaron los focos de basura acumulada con el objetivo de garantizar condiciones de salubridad óptimas.

 

Por otra parte, personal de la Dirección de Espacios Verdes se centró en la parquización, la poda de ejemplares arbóreos y el corte de césped en toda la superficie.

 

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas incorporó una motoniveladora para nivelar los accesos y las trazas internas, lo que facilita la circulación vehicular y peatonal.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

ESPACIOS VERDES Municipalidad LIMPIEZA MANTENIMIENTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso