El DJ Fede Corfield y su madre vivieron horas de angustia por un intento de estafa virtual

“Estaba volviendo de hacer unos mandados y me llama mi mamá angustiada y llorando, preguntándome si yo estaba bien, me fui a la casa y ahí me dijo que la llamaron al celular, dos veces para decirle que me habían golpeado cinco personas, y le dijeron mi nombre completo y mis datos”, contó el joven.

A la mujer le informaron que debía ir a la comisaría primera, pero antes debía enviar unos códigos para “hacer unos papeleos de identificación”.

“Cuando llegué le expliqué que yo estaba bien, y al verla a mi mamá en el estado en el que estaba. Esto es como una ola y están yendo en contra de los padres y de los abuelos para hacer este trabajo”, señaló.

La madre le relató que en la llamada, se escuchaba su voz, donde le decía “mamá ayúdame que me cagaron a palos”.

Corfield analizó que su voz pudo haber sido hackeada y doblada con inteligencia artificial, aunque también considera que su madre pudo haberse confundido por el estado de nervios en el que se encontraba. “La llamaron dos veces, creo que se dieron cuenta de que ella me llamó y por eso no la llamaron más”, contó.

“Me enteré que es una ola que se está viviendo, que están yendo contra padres y abuelos para cometer estos delitos. Hay que explicarles, no tenían tonada de afuera, tenían mi nombre completo, teóricamente la voz era mía, eso fue lo más raro. Son profesionales y saben shockear a las personas, me enteré que han pasado casos así más de lo que nos imaginamos, es tremendo cómo está la estafa virtual en Gualeguaychú”, manifestó.