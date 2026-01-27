En Gualeguaychú sigue la campaña de “conductor designado”

En el marco de la temporada estival, el Gobierno de Gualeguaychú continúa desarrollando las campañas “Verano Seguro” y “Conductor Designado”, con acciones de concientización en el Carnaval del País y en la zona de Costanera.

En este contexto, el Área de Educación Vial, dependiente de la Dirección de Tránsito de la Agencia de Seguridad, estuvo presente en la cuarta noche del Carnaval del País, en el Corsódromo, acompañando este evento de gran convocatoria turística y cultural.

Durante la jornada se llevaron adelante acciones de sensibilización vinculadas a ambas campañas, promoviendo conductas responsables al volante y reforzando el compromiso ciudadano en materia de seguridad vial.

Asimismo, el día domingo se dio continuidad al trabajo territorial en la zona de Costanera, en articulación con la Secretaría de Turismo, donde se realizó la entrega de material informativo y merchandising alusivo, fortaleciendo el mensaje preventivo destinado tanto a vecinos como a turistas.

Estas iniciativas tienen como finalidad afianzar la conciencia vial y fomentar un disfrute responsable y seguro durante las actividades propias de la temporada de verano.

Campaña “Conductor Designado – Verano Gualeguaychú”

La campaña se desarrolla durante la temporada estival con el objetivo de promover hábitos seguros de conducción, en un período del año en el que se incrementa la circulación vehicular y la actividad turística.

Entre los principales mensajes que se refuerzan se encuentran la importancia de no conducir luego de consumir alcohol, el respeto de los límites permitidos en la ciudad, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, la prohibición del uso del celular al conducir y el respeto de las señales y velocidades máximas.

La metodología de trabajo incluye intervenciones en la vía pública, acciones en playas y eventos masivos, y la distribución de material gráfico y merchandising en zonas turísticas y peatonales, con presencia sostenida del personal del Área de Educación Vial.