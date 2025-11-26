Se recuerda que están prohibidas las quemas en todo el territorio provincial

La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, extendió desde el 1 de diciembre del 2025 hasta el 28 de febrero del 2026 la prohibición total de quemas en todo el territorio provincial, con el objetivo de prevenir incendios forestales durante la temporada de verano, especialmente en un contexto de temperaturas elevadas.

Si bien desde la Secretaria de Ambiente Provincial se otorgan permisos de “quemas controladas”, previa solicitud de los interesados, es importante destacar que en la ciudad de Gualeguaychú se encuentra prohibida la quema durante todo el año, por lo cual se recuerda a la comunidad que se encuentra a disposición el teléfono de guardia 3446 641628 de Vigilancia Ambiental, que depende de la Subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, para realizar las denuncias correspondientes.

Esta medida se toma teniendo en cuenta que se atravesará la estación más seca y cálida del año, lo que conlleva al elevado índice de peligro de incendios que se proyecta para el territorio provincial, por considerarse al fuego como un elemento de extrema peligrosidad.

Qué situaciones pueden denunciarse y notificarse:

1- Quemas de material combustible (residuos inorgánicos u orgánicos) en viviendas o terrenos privados.

3- Quema de materiales combustibles en baldíos (privados y públicos)

4- Limpieza de material vegetal de terrenos para posterior construcción

5- Quema de micro y macro basurales clandestinos

