 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale FUEGO PELIGROSO

Se recuerda que están prohibidas las quemas en todo el territorio provincial

Desde la dirección de Defensa Civil se informa que la provincia de Entre Ríos emitió una nueva Resolución N° 1685/2025 que prohíbe la quema en cualquiera de sus variantes.

26 Nov, 2025, 20:31 PM

La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, extendió desde el 1 de diciembre del 2025 hasta el 28 de febrero del 2026 la prohibición total de quemas en todo el territorio provincial, con el objetivo de prevenir incendios forestales durante la temporada de verano, especialmente en un contexto de temperaturas elevadas.

 

Si bien desde la Secretaria de Ambiente Provincial se otorgan permisos de “quemas controladas”, previa solicitud de los interesados, es importante destacar que en la ciudad de Gualeguaychú se encuentra prohibida la quema durante todo el año, por lo cual se recuerda a la comunidad que se encuentra a disposición el teléfono de guardia 3446 641628 de Vigilancia Ambiental, que depende de la Subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, para realizar las denuncias correspondientes.

 

Esta medida se toma teniendo en cuenta que se atravesará la estación más seca y cálida del año, lo que conlleva al elevado índice de peligro de incendios que se proyecta para el territorio provincial, por considerarse al fuego como un elemento de extrema peligrosidad.

 

Qué situaciones pueden denunciarse y notificarse:

 

1- Quemas de material combustible (residuos inorgánicos u orgánicos) en viviendas o terrenos privados.

2- Quemas de materiales combustible en viviendas o terrenos privados.

3- Quema de materiales combustibles en baldíos (privados y públicos)

4- Limpieza de material vegetal de terrenos para posterior construcción

5- Quema de micro y macro basurales clandestinos

Temas

FUEGO PELIGROSO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso