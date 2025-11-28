La Cooperativa Eléctrica avanza con internet y abre el canal “GCHU TV”

“El proyecto internet viene creciendo a paso firme”, aseguró el presidente de la Cooperativa. Los usuarios nuevos ya alcanzan los 600.

“Es un nuevo servicio que le hemos llevado a los vecinos, en zonas donde no había conectividad comenzamos a desarrollar estos anillos de fibra, desde afuera hacia adentro”, explicó.

Al servicio se agrega una plataforma de contenidos audiovisuales, donde el usuario puede acceder al pack futbol, HBO y canales de entretenimiento.

En tanto, respecto al proyecto del canal local, Otero anunció que el próximo 8 de diciembre quedará habilitada la nueva propuesta “Gchu TV”, con equipo periodístico, noticiero local y un programa cultural. Tendrá alcance a 14 provincias de la Argentina, a través de la plataforma Sensa.

“Esto es parte de la transformación de la Cooperativa Eléctrica, que le da a Gualeguaychú soberanía digital y soberanía en Telecomunicaciones, porque hoy por hoy, la Cooperativa tiene el agrado de conectar a los clubes y bibliotecas, con internet gratuita. Es otro tipo de contención desde lo tecnológico, eso es parte de la soberanía digital”, detalló.

Actualmente el área de cobertura en la ciudad, es por zona oeste, Pueblo Belgrano, Camino de la Costa y Barrio Hipódromo.

“Venimos avanzando con precios sumamente competitivos. Necesitaríamos dos años para cubrir toda el área de concesión. Tenemos una excelente llegada, con muchos pedidos de la gente”, expresó Otero.

En otro orden, el titular de la Cooperativa se refirió al proyecto del servicio fúnebre, y señaló que se analiza lanzarlo antes de fin de año.

“Están prácticamente listas las dos salas. Ya tenemos los móviles, los vehículos y el equipamiento que requieren. Restan algunos detalles. Son dos salas sumamente modernas”, adelantó.