La Justicia ordenó a una obra social cubrir un tratamiento de costo millonario

Nass dijo que se trata de una enfermedad grave degenerativa con un costo muy alto para el tratamiento.

“La justicia ha actuado de manera expedita y rápida. Esta persona tenía una enfermedad muy grave, degenerativa y afectaba a los pulmones, los riñones y a las articulaciones”, contó Nass.

La enfermedad, explicó el letrado, tiene un tratamiento, de costos muy altos. Cada aplicación tiene un valor de 8.5 millones de pesos, cifra, que el abogado definió como “impagable para una persona en particular, pero deben prestar las prepagas y obras sociales”.

Nass explicó que la obra social se negaba a prestar la cobertura. “Tuvimos que presentar la nota de reclamo y fue contestada de forma negativa. Se presentó la medida cautelar y la justicia de Entre Ríos, en el mismo día, ante los documentos, el informe médico y el estado de salud de la persona, determinó que era necesaria y urgente, ordenándole a la obra social a que cubra los tratamientos y los costos”, comentó el abogado.

Respecto a casos similares, Nass recomendó a los afiliados, a no quedarse con la respuesta negativa de las obras sociales y prepagas. “Que se acerquen a los tribunales y estudios jurídicos para reclamar sus derechos”, sostuvo el abogado.

Consultas: Rivadavia 510 – Frente a la Plaza San Martin

Teléfono fijo: 430621

Celular: 1133152267