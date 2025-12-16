 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale JUDICIALES

La Justicia ordenó a una obra social cubrir un tratamiento de costo millonario

El abogado Martín Nass informó en RADIO MÁXIMA que la Justicia de Gualeguaychú ordenó a una obra social cubrir el tratamiento de un afiliado que necesitaba comprar medicamentos de costo millonario.

16 Dic, 2025, 19:12 PM

Nass dijo que se trata de una enfermedad grave degenerativa con un costo muy alto para el tratamiento.

 

“La justicia ha actuado de manera expedita y rápida. Esta persona tenía una enfermedad muy grave, degenerativa y afectaba a los pulmones, los riñones y a las articulaciones”, contó Nass.

 

La enfermedad, explicó el letrado, tiene un tratamiento, de costos muy altos. Cada aplicación tiene un valor de 8.5 millones de pesos, cifra, que el abogado definió como “impagable para una persona en particular, pero deben prestar las prepagas y obras sociales”.

 

Nass explicó que la obra social se negaba a prestar la cobertura. “Tuvimos que presentar la nota de reclamo y fue contestada de forma negativa. Se presentó la medida cautelar y la justicia de Entre Ríos, en el mismo día, ante los documentos, el informe médico y el estado de salud de la persona, determinó que era necesaria y urgente, ordenándole a la obra social a que cubra los tratamientos y los costos”, comentó el abogado.

 

Respecto a casos similares, Nass recomendó a los afiliados, a no quedarse con la respuesta negativa de las obras sociales y prepagas. “Que se acerquen a los tribunales y estudios jurídicos para reclamar sus derechos”, sostuvo el abogado.

 

 

Consultas: Rivadavia 510 – Frente a la Plaza San Martin

Teléfono fijo: 430621

Celular: 1133152267

Temas

JUDICIALES MARTIN NASS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso