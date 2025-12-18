 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale AMBIENTE

Las “chinches de agua” irrumpieron el 6 de diciembre y se quedaron en Gualeguaychú

El guía de reservas naturales y fotógrafo de la naturaleza, Rodolfo Velázquez, dijo en RADIO MÁXIMA que la aparición de estos insectos “es señal de que el ecosistema está funcionando muy bien”.

18 Dic, 2025, 13:33 PM

Velázquez dijo sobre la aparición de “chinches de agua o cucarachas de agua”, que estos insectos “proliferan con la lluvia y el calor, si pican no es peligroso para el humano, se ocultan en lugares con agua durante el día y salen durante la noche para tener su actividad”.

 

Algunos ejemplares de esta especie llegan a medir hasta 15 centímetros. El profesional explicó que la presencia en masividad en la ciudad, de los últimos días, podría estar relacionada a las altas temperaturas. “Son atraídos por las luces y salen a cazar otros insectos en las noches de mucho calor”, indicó.

 

 

“Es una buena señal, el ecosistema está funcionando bien. Son muy necesarios porque generan equilibrio en el ecosistema en el agua y consumen larvas de mosquitos Aedes”, subrayó Velázquez.

 

AMBIENTE CHINCHES DE AGUA

