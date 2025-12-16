El increíble caso del gualeguaychuense que pasó del barrio La Cuchilla a vivir en Japón

Llegó a Japón hace un año y un mes, se defiende con el idioma inglés. “Japón es distinto y es lejano, es cruzarse el mundo entero. Y para ingresar al país, hay un convenio entre Argentina y Japón”.

David vive actualmente en Nifeko, junto a su novia, que también es de Gualeguaychú. Llegó a Japón a través de un amigo, que trabaja en una empresa china. “Yo voy haciendo varias cosas. Hago limpieza nieve y guardia de seguridad en un complejo”, contó.

El joven describió a los japoneses como personas muy reservadas, por lo que los amigos que pudo hacer hasta el momento en el país, pertenecen a otras regiones, al igual que él. “Cuando llegué hice limpieza de nieve, leñador y me metí de lleno en un restaurante de comida gourmet china donde me nutrí de su cultura. La gastronomía china es sorprendente, comí tortuga, tiburón, cangrejo y hasta garra de oso que era el plato principal”, recordó.

“Tuve la increíble experiencia de experimentar un terremoto, hay ciertos lugares asignados como refugio, hay alertas cada tanto… yo iba en una camioneta y empezó a moverse, como buen entrerriano que vive en una llanura, fue algo muy extraño”, describió David, y agregó que son muchos los argentinos que se encuentran en ese país, principalmente instructores de sky, del sur de la Argentina. “Hay cuatro chicos de Gualeguaychú que vinieron a probar suerte y encontraron trabajo en una empresa”, señaló.

“Yo estudié Geografía porque me encantaba el mundo, y me estudiaba las capitales, yo sabía que iba a viajar, pero no sabía adónde. La familia me dijo: Te vamos a extrañar, pero vamos para adelante”, recordó David.