Guale

Una patota agredió a un joven tras una recepción de egresados en Ceibas

El menor de 14 años sufrió graves lesiones. Se investiga el preocupante hecho.

16 Dic, 2025, 08:10 AM

Un grave hecho de violencia ocurrió en la noche del sábado en Ceibas, luego de finalizada la Recepción de los egresados 2025.

 

Según informó Ceibas Noticias, la agresión se produjo a pocas cuadras del Polideportivo Municipal. Allí, el adolescente de 14 años se encontraba discutiendo y forcejeando con uno de los involucrados, cuando otros jóvenes lo atacaron desde atrás, golpeándolo en patota.

 

Como consecuencia de la agresión, el menor sufrió traumatismo de cráneo y fractura de nariz, debiendo ser hospitalizado y permanecer bajo observación médica.

 

La familia realizó la denuncia correspondiente y ahora se buscan testigos o personas que hayan estado en el lugar y puedan aportar información para esclarecer lo sucedido. Cualquier dato puede resultar clave para la investigación, indicó Ceibas Noticias.

