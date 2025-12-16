Una patota agredió a un joven tras una recepción de egresados en Ceibas

Un grave hecho de violencia ocurrió en la noche del sábado en Ceibas, luego de finalizada la Recepción de los egresados 2025.

Según informó Ceibas Noticias, la agresión se produjo a pocas cuadras del Polideportivo Municipal. Allí, el adolescente de 14 años se encontraba discutiendo y forcejeando con uno de los involucrados, cuando otros jóvenes lo atacaron desde atrás, golpeándolo en patota.

Como consecuencia de la agresión, el menor sufrió traumatismo de cráneo y fractura de nariz, debiendo ser hospitalizado y permanecer bajo observación médica.

La familia realizó la denuncia correspondiente y ahora se buscan testigos o personas que hayan estado en el lugar y puedan aportar información para esclarecer lo sucedido. Cualquier dato puede resultar clave para la investigación, indicó Ceibas Noticias.