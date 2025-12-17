Pirotecnia cero: está vigente la ordenanza que prohíbe su uso

El Gobierno de Gualeguaychú reitera a la comunidad que, desde el 1° de marzo de 2017, permanece plenamente vigente la prohibición de “el uso, fabricación, depósito y comercialización —tanto minorista como mayorista— de artificios pirotécnicos” en todo el territorio del ejido municipal. Esta medida fue establecida por la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en diciembre de 2016.

La normativa incluye expresamente los denominados “globos aerostáticos” y artefactos similares, debido al riesgo potencial de incendio que representan. Solo quedan exceptuados los elementos pirotécnicos destinados a señales de auxilio, emergencias náuticas o al uso exclusivo de las fuerzas armadas, de seguridad y defensa civil.

Esta regulación tiene como principal objetivo proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el bienestar animal y el ambiente. Los estruendos y las emanaciones químicas provocadas por la pirotecnia generan efectos altamente nocivos en animales domésticos y silvestres, tales como taquicardia, temblores, pérdida de control, miedo intenso e incluso la muerte. Asimismo, producen graves molestias y trastornos en niños, adultos mayores y personas con patologías sensitivas o neurológicas.

Además, la contaminación lumínica, sonora y química derivada de estos artefactos afecta la convivencia ciudadana y el ecosistema local.

Ante cualquier incumplimiento detectado, los vecinos pueden realizar denuncias comunicándose al teléfono 3446-641628.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas PROHIBICIÓN Seguridad VECINOS ORDENANZA