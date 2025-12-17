Preocupa el cierre de carreras técnicas y de profesorados en Gualeguaychú

"Esta jornada de lucha tiene que ver con las problemáticas de nivel superior, el ajuste que está llevando a cabo el gobierno de Rogelio Frigerio, a través del Director de Educación, Eugenio Medrano, donde peligra la continuidad de carreras, principalmente las carreras de planta transitoria pero también, con esta nueva medida, las de planta permanente", comentó Velázquez.

"Profesorados, que eran estables, todos los años continuaban, hoy en día continuarían por un año más y después estaríamos esperando a ver si siguen o no. Son carreras de profesorado, también hay tecnicaturas, en ese sentido es que llamamos a la movilización, tanto docente como de estudiantes desde Agmer, también participan afiliados y no afiliados. Además, llamamos a la comunidad, esto es parte del día a día de lo que es la educación superior para tener una oferta para jóvenes y adultos que terminan el secundario y tener una inserción laboral", agregó el docente.

Algunas carreras que corren riesgo

Tecnicatura en Enfermería

Profesorado de Geografía

Profesorado de Física

Profesorado de Química

Profesorado de Biología