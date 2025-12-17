 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PREOCUPACIÓN

Preocupa el cierre de carreras técnicas y de profesorados en Gualeguaychú

En la mañana de este miércoles, el gremio Agmer entregó volantes en 25 de Mayo y España para alertar sobre el posible cierre de carreras técnicas y profesorados en Gualeguaychú. Así lo informó en RADIO MÁXIMA el docente Gabriel Velázquez.

17 Dic, 2025, 11:29 AM

"Esta jornada de lucha tiene que ver con las problemáticas de nivel superior, el ajuste que está llevando a cabo el gobierno de Rogelio Frigerio, a través del Director de Educación, Eugenio Medrano, donde peligra la continuidad de carreras, principalmente las carreras de planta transitoria pero también, con esta nueva medida, las de planta permanente", comentó Velázquez.

 

"Profesorados, que eran estables, todos los años continuaban, hoy en día continuarían por un año más y después estaríamos esperando a ver si siguen o no. Son carreras de profesorado, también hay tecnicaturas, en ese sentido es que llamamos a la movilización, tanto docente como de estudiantes desde Agmer, también participan afiliados y no afiliados. Además, llamamos a la comunidad, esto es parte del día a día de lo que es la educación superior para tener una oferta para jóvenes y adultos que terminan el secundario y tener una inserción laboral", agregó el docente.

Algunas carreras que corren riesgo

  • Tecnicatura en Enfermería
  • Profesorado de Geografía
  • Profesorado de Física
  • Profesorado de Química
  • Profesorado de Biología

Temas

PREOCUPACIÓN AGMER CIERRE CARRERAS TERCIARIAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso