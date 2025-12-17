¿Qué hacer en casos de ataque de víboras, lagartos, alacranes o arañas?

"También tenemos antiarácnidos", aclaró.
"No se debe hacer torniquete, ni poner un trapo, son creencias populares. En caso de mordedura, agua y jabón para limpiar la herida y trasladar al paciente lo más rápido que se pueda. Tratamos de pedir que traigan la víbora si pueden o una foto, la serpiente venenosa tiene una impronta por ejemplo", comentó Villarruel.
"Un lagarto no es venenoso. No han aparecido casos de picaduras de alacranes, pero igualmente aconsejamos consultar". "Tenemos antiveneno para dos tipos de arañas venenosas", dijo sobre picaduras de arañas.
