Siniestro Vial en Ruta 20: Una camioneta utilitaria chocó contra un camión

Por causas que se tratan de establecer, un camión Hyundai HD 78, que circulaba en sentido Urdinarrain–Basavilbaso, colisionó de manera frontal con una camioneta utilitaria Peugeot Partner que lo hacía en sentido contrario, luego de que esta última invadiera el carril opuesto.

A raíz del impacto, uno de los acompañantes del utilitario quedó atrapado en el interior del habitáculo y fue rescatado por personal de Bomberos Voluntarios de Urdinarrain. Posteriormente fue asistido por el servicio de emergencias médicas.

Los cuatro ocupantes involucrados (tres del utilitario y el conductor del camión) fueron trasladados a centros de salud para su atención. En el caso de los ocupantes de la camioneta Partner, fueron derivados al Hospital de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad, quedando las lesiones sujetas a evaluación médica.

Como consecuencia del siniestro, ambos vehículos quedaron sobre la cinta asfáltica, con interrupción parcial del tránsito. La circulación fue asistida y ordenada por personal policial, hasta finalizar las pericias pertinentes por parte de la División de Policía Científica.

Lesionados

Un informe posterior indicó que el conductor de la Peugeot Partner, un hombre de 34 años de edad, ingreso a quirófano por traumatismo cerrado de abdomen. Al salir quedó en terapia.

En tanto que uno de los acompañantes, de 45 años de edad, sufrió politraumatismos en zona abdomen y pasó a sala clínica. Mientras que el tercer acompañante, de 43 años de edad, tuvo fractura en la muñeca izquierda. Entró a quirófano luego de hacer tomografía abdomen por una contusión pulmonar.