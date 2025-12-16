En la cuenta regresiva, el carnaval define detalles para el comienzo de la fiesta

Las boleterías se habilitarán para los gualeguaychuenses que deseen concurrir a la noche inaugural, prevista para el sábado 3 de enero. Para los residentes, el costo será de 12.500 pesos.

“Hemos prorrogado hasta el 26, la venta de entradas anticipadas, con DNI, con los valores que habíamos puesto al principio”, aclaró.

En otro orden, entre los temas que lo ocupan en estos días previos, mencionó la finalización de la nueva tribuna de cemento, más las bases para el pullman.

Saller destacó por otra parte, que “se ha hecho mucha publicidad” y agregó que se está abordando el trabajo con agencias de viaje, redes sociales y prensa.

Asimismo, señaló que, por el momento, no hay ningún acuerdo cerrado con algún canal para la transmisión en directo de la primera noche.

En cuanto a las cantinas, se realizaron las licitaciones y 10 cantinas estarán a cargo de una empresa que llegó de la mano de la productora. Se elimina el sistema de tarjetas que fue cuestionado el año pasado.