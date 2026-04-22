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Guale PREVENCION

Se realizó una jornada de vacunación antigripal en el centro de día “De Cara al Sol”

La actividad se realizó en el marco de la campaña de inmunización 2026. En la misma, 30 adultos mayores recibieron la dosis correspondiente.

22 Abr, 2026, 19:47 PM

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Adultos Mayores y en articulación con la Subsecretaría de Salud, llevó adelante una jornada de vacunación antigripal en el Centro de Día “De Cara al Sol”, destinada a personas mayores. La propuesta se desarrolló en el propio espacio de encuentro y se vacunaron alrededor de 30 personas, acercando el acceso a la vacuna y promoviendo el cuidado de la salud en la vida cotidiana.

 

La iniciativa se enmarcó en la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 que se implementa en toda la provincia de Entre Ríos, la cual avanza en una nueva etapa incorporando a personas mayores de 65 años y a la población con factores de riesgo. En la ciudad, la estrategia se despliega en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y distintos nodos territoriales, garantizando una cobertura amplia y equitativa.

 

La vacunación antigripal constituye una herramienta fundamental para prevenir complicaciones derivadas de la gripe, especialmente en los grupos más vulnerables. En este sentido, la jornada permitió que las personas mayores accedieran a la dosis correspondiente, fortaleciendo la prevención y reduciendo riesgos sanitarios durante la temporada invernal.

 

La realización de esta actividad en el Centro de Día “De Cara al Sol” se vincula con el enfoque integral que sostiene este espacio, donde se desarrollan propuestas orientadas al bienestar físico, emocional y social de las personas mayores. El Centro funciona de lunes a viernes en el Parque Unzué Grande y ofrece desayuno y almuerzo supervisados por profesionales, además de talleres artísticos, espacios grupales y propuestas de actividad física adaptada. El equipo interdisciplinario trabaja desde una perspectiva integral, acompañando las trayectorias de vida y promoviendo la autonomía, la integración y la calidad de vida.

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