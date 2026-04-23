Más de 100 pilotos llegan al Autódromo y Gualeguaychú vuelve a moverse con el automovilismo

Gualeguaychú se prepara para recibir tres jornadas de automovilismo con la llegada de más de 100 pilotos junto a sus equipos, en un evento que tendrá lugar en el Autódromo de la ciudad y que anticipa un importante movimiento durante el fin de semana.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia de este tipo de propuestas: “El deporte es una herramienta clave para el desarrollo social y la integración. Desde el Municipio acompañamos e impulsamos estas disciplinas que generan movimiento económico y promueven valores en la comunidad”.

La actividad comenzará el viernes 24 desde las 10 con las pruebas libres, que se desarrollarán durante toda la jornada. El sábado 25 será el turno de las clasificaciones y series, mientras que el domingo 26 se disputarán las finales.

En pista estarán presentes categorías de fuerte arraigo regional como TC del Litoral clase A y B, Citroën clase A y B, Karting Asfalto y TC 850, lo que garantiza un fin de semana con propuestas variadas para el público.

Las entradas podrán adquirirse en el Autódromo desde el inicio de las actividades, y el predio contará con servicio de cantina.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas DEPORTES