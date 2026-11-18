Con música y la promoción de atractivos turísticos, la provincia desarrollará este encuentro federal en la Ciudad de Buenos Aires con fuerte presencia local en el marco de la Noche de las Casas de Provincia. La Casa de Entre Ríos (Suipacha 844, CABA), será este jueves 19 de noviembre el escenario de un encuentro federal destinado a difundir la identidad, la cultura y los atractivos turísticos de la provincia.

La jornada comenzará al mediodía con el lanzamiento oficial de la temporada estival 2026-2027, que incluirá un recorrido promocional mediante un colectivo descapotable, que tendrá paradas en distintos puntos de las avenidas Córdoba y Corrientes y de la calle Florida donde se distribuirán bolsas y artículos promocionales de los destinos entrerrianos.

Dentro de la programación institucional, los representantes de la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano expondrán las particularidades y opciones recreativas que conforman el circuito regional.

La presencia de Gualeguaychú tendrá distintas expresiones a lo largo de la programación. La apertura musical, prevista para las 18 horas, estará a cargo de Gabucho Hernández, quien interpretará el Himno Nacional Argentino y el Himno de la Provincia de Entre Ríos. Otro de los momentos centrales será la presentación del ballet alemán Unser Jugend, de Aldea San Juan, programada para las 21 horas. El grupo ofrecerá danzas tradicionales de los alemanes del Volga, una herencia cultural que conserva la música, los trajes típicos y las costumbres de las familias inmigrantes que fundaron la localidad en 1887.

La participación local también llegará al ámbito artístico con las obras de Virginia Reverdito, seleccionada junto a Anita Zaballo, de Concordia, para integrar una muestra en el auditorio de la Casa de Entre Ríos. La artista gualeguaychuense presentará "Paisaje interior", una propuesta que combina instalación, exploración de texturas, aromas y autorretrato para abordar la identidad, la memoria y el sentido de pertenencia.

La programación provincial reunirá, además, una representación del Museo y Monumento Histórico Nacional Palacio San José, con atuendos de época; las actuaciones de Toyi Bouzada y su conjunto Sonidos del Agua, Los Magníficos del Litoral, la Embajada Nacional del Chamamé y Edgardo Gallo; la presentación de carnavales y el cierre musical de La Quarentona. También se exhibirá un automóvil de Fórmula 2 del piloto chajariense Juan Pablo Leonardelli. Los visitantes podrán recorrer la sede, participar de degustaciones de quesos, mieles, nueces pecán, gin, vinos y jugos de frutas, y conocer el Mercado Regional "Entre Ríos en Casa", que reunirá artesanías, objetos de diseño, publicaciones y productos regionales.

Prensa municipal