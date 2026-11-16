La 12.ª edición del encuentro dejó una ciudad repleta durante un fin de semana sin feriado y generó un fuerte movimiento económico en el sector turístico. La articulación entre los organizadores privados, el Municipio y la oferta hotelera y gastronómica definieron el balance de tres jornadas intensas en los Galpones del Puerto.

En un fin de semana común de noviembre, sin feriados puente ni el empuje estacional del verano, Gualeguaychú volvió a demostrar que los grandes eventos son la herramienta más concreta para sostener la actividad económica fuera de temporada.

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, la 12.ª edición de Expo Moto convocó a miles de personas en los Galpones del Puerto y provocó una alta ocupación hotelera, prácticamente completa en todas las categorías de alojamiento de la ciudad.

Desde el análisis económico de la plaza local, el encuentro funcionó como un dinamizador directo del consumo urbano. Con estadías promedio de dos a tres noches, la demanda combinó las reservas previas con un fuerte ingreso espontáneo de viajeros entre viernes y sábado. Ese flujo colmó hoteles, hostels, cabañas y complejos turísticos en distintos puntos de Gualeguaychú.

Crecimiento comercial y derrame en la economía urbana

Declarada Fiesta Provincial por el Gobierno de Entre Ríos y de Interés Municipal, la muestra creció más de un 60 % en su superficie comercial respecto al año pasado, con más de 130 marcas de motocicletas, indumentaria técnica, repuestos y accesorios.

Para los prestadores locales, esta expansión tuvo un impacto inmediato en distintos rubros:

• Demanda turística y corporativa: A la llegada de visitantes nacionales e internacionales, con contingentes destacados de Uruguay y Brasil, se sumó el alojamiento de equipos de montaje, personal técnico, pilotos y representantes comerciales que arribaron varios días antes para preparar sus stands.

• Gastronomía y comercios en movimiento: El flujo peatonal y vehicular dinamizó los restaurantes y bares de la Costanera, generó picos de trabajo en las cafeterías durante el sábado e impulsó la facturación de estaciones de servicio, gomerías, talleres mecánicos y comercios barriales.

Gestión público-privada con resultados visibles

Uno de los puntos más valorados por el sector fue la consolidación de un esquema de trabajo conjunto entre la iniciativa privada y el Estado municipal. Producida íntegramente de manera privada, la exposición contó con el respaldo operativo y la difusión institucional de la Municipalidad de Gualeguaychú.

El compromiso del intendente Mauricio Davico y del director de Gestión Turística, Adrián Romero, resultó en una articulación positiva tanto en la promoción previa del evento como en la coordinación de las áreas de Turismo, Tránsito, Defensa Civil, Cultura y Habilitaciones para garantizar el ordenamiento urbano durante todo el fin de semana.

"Cuando el sector privado arriesga capital con visión de escala y el Municipio acompaña con promoción inteligente y orden en la calle, los resultados se sienten en toda la ciudad. Tener una alta ocupación hotelera en pleno noviembre y recibir visitantes nacionales e internacionales demuestra que Gualeguaychú está preparada para sostener una agenda competitiva durante todo el año", señaló la Comisión Directiva de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG)

La AHGG y Escapate a Guale en la pasarela central

Con el objetivo de transformar al público que viaja por un evento puntual en un turista recurrente, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú desplegó una acción de visibilidad dentro del predio portuario.

A través de una instalación de fly banners institucionales ubicados sobre la pasarela central de la muestra, la entidad posicionó su marca turística Escapate a Guale (escapateaguale.com.ar) en el sector de mayor circulación peatonal. Esta presencia permitió acercar de forma directa las propuestas de alojamiento y gastronomía de los prestadores asociados a miles de viajeros, invitándolos a regresar a la ciudad en próximas escapadas.

Prensa: Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG)

Web: ahgg.ar | Plataforma turística: escapateaguale.com.ar

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