Milagros contó para el móvil de RADIO MÁXIMA que fue víctima de un robo el martes por la madrugada en su vivienda. Los delincuentes quedaron grabados por las cámaras.

“Ocurrió después de la lluvia. Ese día no había nadie y estaba todo cerrado. El portón tiene candado, y cuando llegué el candado ya no estaba”, señaló.

El ingreso de los delincuentes fue a través de la única ventana que no tiene rejas en el domicilio.

“Descalzaron la ventana y entraron por ahí. Lo captan las cámaras, mira y después entra, a las 3.26 horas. Ve las cámaras, se tapa la cara y sigue. Vio que la ventana no tenía rejas y entró”, relató la joven.

Una vez dentro de la casa, después de unos minutos vuelve a salir con una bolsa de consorcio en la mano con elementos sustraídos. El ropero de Milagros “estaba todo revuelto”, también su mochila y el resto de las cosas.

Le robaron la máquina de coser, una planchita de pelo, un secador de pelo, un celular de su madre, dos televisores pero lograron recuperar uno. “Lo dejaron en una casa en construcción porque era muy grande y se ve que alguien denunció”, contó Milagros.

De todos los elementos robados, Milagros lamenta la pérdida de su máquina de coser, porque es su elemento de trabajo para la confección de vestidos de fiesta. La máquina tiene un costo en el mercado, superior a los 900 mil pesos.

La denuncia fue realizada por su madre en la Comisaría Tercera. “Pasan bastante, pero se ve que no dan abasto. Tengo cámaras, el perro los vio pero es muy bueno y no les hizo nada”, relató.

Rifa para recaudar fondos

Milagros organizó una rifa, para reunir los fondos que necesita para comprar una nueva máquina. “Las cosas las doy por perdidas. Estoy por armar una rifa para recuperar mi elemento de trabajo. La máquina de coser, tengo que seguir trabajando.”, expresó.

Se sorteará una pata de cerdo. El costo del número va a ser de quince mil pesos.

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Instagram: @ milagrosfrvg