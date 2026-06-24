 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EL TIEMPO

El invierno se mantiene con mañanas y noches de frío intenso en Gualeguaychú

Se espera que esta tendencia de temperaturas bajas continúe durante los próximos días, con una marcada amplitud térmica y las tardes algo más templadas.

24 Jun, 2026, 08:38 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

A diferencia de lo que se preveía anteriormente, las condiciones para el domingo se presentan mayormente nubladas, descartándose por el momento una probabilidad alta de precipitaciones, con una temperatura mínima de 8°C.

 

Pronóstico extendido:

 

Jueves 25: Parcialmente nublado con una máxima de 15°C y mínima de 4°C.

 

Viernes 26: Cielo parcialmente nublado con una máxima de 17°C y mínima de 3°C.

 

Sábado 27: Condiciones estables, parcialmente nublado, con una máxima de 17°C y mínima de 7°C.

 

Domingo 28: Nublado, con una temperatura máxima estimada de 14°C y una mínima de 8°C.

 

Se recuerda a la población mantenerse informada por los canales oficiales debido a las alertas vigentes por frío extremo en el país, lo que sugiere el uso de ropa adecuada, ventilación de ambientes para evitar la inhalación de monóxido de carbono y el consumo de líquidos calientes.

Temas

EL TIEMPO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso