El invierno se mantiene con mañanas y noches de frío intenso en Gualeguaychú

A diferencia de lo que se preveía anteriormente, las condiciones para el domingo se presentan mayormente nubladas, descartándose por el momento una probabilidad alta de precipitaciones, con una temperatura mínima de 8°C.

Pronóstico extendido:

Jueves 25: Parcialmente nublado con una máxima de 15°C y mínima de 4°C.

Viernes 26: Cielo parcialmente nublado con una máxima de 17°C y mínima de 3°C.

Sábado 27: Condiciones estables, parcialmente nublado, con una máxima de 17°C y mínima de 7°C.

Domingo 28: Nublado, con una temperatura máxima estimada de 14°C y una mínima de 8°C.

Se recuerda a la población mantenerse informada por los canales oficiales debido a las alertas vigentes por frío extremo en el país, lo que sugiere el uso de ropa adecuada, ventilación de ambientes para evitar la inhalación de monóxido de carbono y el consumo de líquidos calientes.