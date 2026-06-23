Este miércoles AGMER realiza un nuevo paro: reclama por salarios y jubilaciones

En coincidencia con el 45° aniversario de su fundación, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevará a cabo este miércoles su sexto paro total de actividades en lo que va del año. La medida de fuerza se da en un contexto de máxima tensión con el Ejecutivo provincial, marcado por el reclamo de recomposición salarial y un fuerte rechazo a la reforma previsional en la Legislatura.

"Es un aniversario que nos encuentra sosteniendo un proceso de lucha que continúa", afirmó la secretaria gremial del sindicato, Susana Cogno, al evaluar la realidad de la organización que congrega a referentes históricos y militantes de los 17 departamentos de la provincia.

Los ejes del conflicto: Salarios en el puesto 23 y crítica a la paritaria

El descontento de la docencia entrerriana se profundizó tras la decisión del Gobierno de fijar aumentos de manera unilateral. Desde el gremio denunciaron que el Ejecutivo "desconoce" el funcionamiento de la ley de negociación colectiva y está "clausurando una instancia democrática" al no convocar al diálogo abierto.

Pérdida del poder adquisitivo: Según datos difundidos por la dirigencia, el salario de los docentes entrerrianos se encuentra actualmente en el puesto 23 a nivel nacional. Exigen la reapertura inmediata de la paritaria para discutir una recomposición real.

Acciones en las rutas: Además del cese de actividades en las aulas, la jornada de protesta de este miércoles incluirá volanteadas en los principales accesos de Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

"Queremos que reabra la paritaria para discutir salarios y poder recomponer el poder adquisitivo... No es paritaria resolverlo de manera unilateral", enfatizó Cogno, cuestionando la "ceguera" oficial para alcanzar acuerdos mínimos entre las partes.

Quinta semana de acampe contra la reforma jubilatoria

El otro frente de batalla clave para AGMER se concentra frente a la Casa de Gobierno en Paraná. El acampe docente ingresará en su quinta semana (cumpliendo 11 días de permanencia efectiva) en rechazo al proyecto de reforma del sistema previsional impulsado por el Poder Ejecutivo.

Desde el sindicato advirtieron que la reforma de la Caja de Jubilaciones implicará un "grave retroceso" tanto para docentes como para estatales.

"Significa menores salarios y jubilaciones, y eso trae aparejado menos dinero circulante en la economía de la provincia", alertó la secretaria gremial.

Ante la posibilidad de que el Senado intente dar media sanción a la ley durante el receso escolar de invierno, desde AGMER ratificaron de manera tajante que mantendrán el acampe y profundizarán las medidas de fuerza mientras continúe el tratamiento legislativo.

(Fuente: APF)

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