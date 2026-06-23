Presupuesto Participativo Joven: hasta el 7 de julio se reciben las propuestas de la edición 2026

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, recuerda que se encuentra activo el período para la presentación de proyectos en el marco del Presupuesto Participativo Joven (PP Joven) 2026. Los interesados disponen de plazo hasta el martes 7 de julio, a las 15 horas, para formalizar la entrega de sus iniciativas institucionales o comunitarias.

Esta herramienta de gestión pública y participación ciudadana convoca anualmente a jóvenes para debatir, diseñar y definir el destino de las inversiones municipales prioritarias. La actual edición contempla una partida global de 23 millones de pesos provenientes de fondos propios del municipio, estableciendo un tope máximo de financiamiento de hasta 1 millón de pesos por cada propuesta seleccionada.

Para obtener asesoramiento personalizado sobre la carga de formularios, metodologías de votación o resolver dudas técnicas sobre el diseño del proyecto, los representantes estudiantiles pueden dirigirse de manera presencial a las oficinas del Área de Juventud ubicadas en Gervasio Méndez 1.104 de lunes a jueves, de 8 a 16 horas, y los viernes, de 8 a 14 horas. Asimismo, se pueden canalizar consultas comunicándose a la línea telefónica de atención 3446-516675.