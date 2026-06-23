El Municipio de Gualeguaychú activa un plan preventivo para proteger las palmeras del "picudo rojo"

Explicó que el insecto “picudo rojo” es originario de Asia y comenzó a detectarse en Uruguay a partir de 2022. "Fue definida como la peor plaga de palmeras en el mundo", señaló Montefinale, y agregó que el impacto de la plaga para las palmeras en ese país fue tremendo.

“Interiorizamos al intendente y nos pusimos a trabajar y hacer todo lo que haya que hacer para que en Gualeguaychú no pase lo mismo", expresó el funcionario. Para esto también se trabaja conjuntamente con una empresa de la ciudad de Colón, habilitada por SENASA.

Montefinale explicó que la situación se vuelve más compleja debido a la presencia del picudo negro, un insecto propio de la región. "Existe un insecto de nuestra región, que es el picudo negro, que siempre existió. Es de la misma familia, pero menos agresivo y siempre convivió con todas las especies de palmeras que tenemos", indicó.

En ese sentido, remarcó que se trabaja en la prevención en los ejemplares de la ciudad. Una de las mayores preocupaciones es la posible afectación de las palmeras locales.

Se llama endoterapia

Como parte de la estrategia preventiva, el municipio comenzó a aplicar un tratamiento denominado endoterapia. El sistema consiste en colocar cánulas en el tronco de las palmeras para introducir un insecticida que actúa de manera sistémica.

"A través de este sistema se coloca en unas cánulas o tubos en el tronco un insecticida que va vía sistémica, entonces prevenimos de forma rápida y actúa sobre la plaga", explicó Montefinale.

El procedimiento se complementa con aplicaciones foliares preventivas realizadas por etapas para reforzar la protección de los ejemplares.

Además, se analiza incorporar sensores, dos por palmera, capaces de detectar vibraciones dentro de las mismas. Esta tecnología ya se utiliza en otros países y permite identificar la presencia de larvas.

"Con esa información nosotros sabemos cuál de las palmeras tiene más actividad. De esa forma uno puede proceder a actuar de forma más agresiva con algún tratamiento fitosanitario", detalló.

Cómo se propaga

El funcionario advirtió que el insecto puede desplazarse volando hasta diez kilómetros y afectar rápidamente a otras palmeras cercanas. Sin embargo, aclaró que también puede ser transportado mediante el traslado de ejemplares infectados entre ciudades.

"En esta primera etapa estamos colocando las cánulas, para poner un freno y que la plaga no aparezca", indicó Montefinale.

La planta afectada puede presentar síntomas como hojas amarillas, marchitamiento, caída de hojas y olores fétidos provocados por las larvas, que generan procesos de podredumbre en el interior del ejemplar.