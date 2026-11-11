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Guale DIGITALIZACIÓN

Gualeguaychú será sede de una capacitación sobre estrategias de ventas y marketing digital

Emprendedores y comerciantes están invitados a participar de la jornada para mejorar su presencia digital y potenciar las ventas online. Es gratuita y con previa inscripción

11 Nov, 2026, 20:08 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú organiza la capacitación presencial “Potenciación de Ventas: Marketing Efectivo en Entornos Digitales”, una propuesta técnica destinada a comerciantes, emprendedores y vecinos interesados en incorporar herramientas de comunicación comercial. La actividad se llevará a cabo el lunes 16 de noviembre, a las 15 h, en las instalaciones del Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”, ubicado en Estrada 1080.

 

La jornada abordará los conceptos clave para estructurar la presencia digital de proyectos y productos, trascendiendo la mera difusión y enfocado en la generación de canales efectivos de venta. Durante el encuentro, se trabajarán contenidos vinculados a la identificación de públicos objetivo, la presentación clara de ofertas comerciales y la aplicación de métodos prácticos para aumentar la visibilidad y mejorar la interacción con potenciales clientes en plataformas virtuales.

 

Esta propuesta se dicta en forma articulada entre el Gobierno de Gualeguaychú, la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU).

 

La asistencia es gratuita y requiere registro previo. Los interesados pueden completar el formulario de inscripción mediante el enlace oficial: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/506.

 

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