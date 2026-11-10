La Asamblea entregó una carta para el Papa León XIV

Gieco presenció la ceremonia a unos 10 metros desde donde habló el Sumo Pontífice.

Nahuel Gieco contó que “una carta fue entregada a un arzobispo y otra copia al secretario del Papa, la persona que recibía lo que iba dirigido a él. Le expliqué de qué se trataba la carta y la guardó junto a otras cosas que le habían dado”.

“Fui un afortunado de poder haber estado tan cerca”, resumió.

Gieco fue invitado por el Vaticano a participar del encuentro con el Mundo del Trabajo, en su carácter de Secretario General de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo (una red federal de ONGs con 50 años de trayectoria).

El contenido de la carta

En el texto dirigido al Santo Padre, la Asamblea destaca los hitos históricos de la lucha ambiental, como la masiva marcha del "Abrazo al río Uruguay" en 2007 —que reunió a más de 130.000 personas— y la llegada de la demanda a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Asimismo, la carta advierte sobre la violación sistemática del fallo de La Haya: mientras la Corte evaluó una producción de un millón de toneladas, la planta de Botnia —hoy UPM— produce actualmente 1.300.000 toneladas anuales en Fray Bentos, con planes de aumentar la cifra sin una nueva revisión ambiental.

La misiva también repasa los logros de la Asamblea (el despertar de la conciencia ambiental, la creación de la Secretaría de Ambiente de la Nación y la relocalización de ENCE) y se apoya en las encíclicas Laudato si' y Magnifica Humanitas para solicitar la intervención del Papa.

El pedido concreto es que se cumpla el fallo de La Haya, que no se autoricen nuevas megaindustrias contaminantes extractivistas sobre el río Uruguay y que en Argentina se reviertan los enormes retrocesos en las políticas públicas de protección ambiental.

"No escribimos desde el resentimiento, sino desde la memoria, la responsabilidad y la esperanza. Al igual que usted, queremos ser “buenos ancestros" para las generaciones venideras, concluye la carta.