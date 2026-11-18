El ejecutivo local habló con la prensa sobre la rehabilitación del histórico Teatro de la ciudad, y adelantó que se definirá el reglamento para determinar qué tipo de espectáculos se podrán realizar en sus instalaciones.

“Queremos hacer el reglamento lo más claro posible” indicó el intendente y agregó: “Estamos abiertos a sugerencias y opiniones".

El ejecutivo local instó además, al cuidado del espacio y recordó que los arreglos fueron realizados con los fondos de los ciudadanos. Davico dejó en claro que ante posibles nuevos daños o incidentes en el espacio, los responsables “van a tener que hacerse cargo”.

“Estamos trabajando también en los montos, respecto de alguien que venga de afuera, y de alguien que sea de nuestra ciudad. Queremos discriminar eso y hacer un uso serio, salió mucha plata. Tenemos que cuidar este espacio y ser responsables. Todo fue hecho con los fondos de los contribuyentes”

Por su parte, Luis Castillo, Subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Gualeguaychú, indicó para Radio Máxima, que en el Teatro se ultiman los detalles para la reapertura de esta tarde.

Se espera instalar de pantallas afuera del predio, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Respecto a las solicitudes para la realización de Espectáculos, señaló que los interesados pueden acercarse a la oficina del Teatro para retirar el formulario correspondiente y consultar la información necesaria.

“Había algunas personas que se habían anotado y a partir de hoy ya se puede asistir a la oficina para solicitar la ficha”, expresó.

Asimismo, adelantó que se trabaja en proyectos de Espectáculos gratuitos para los próximos días. “Estamos esperando la información para comunicar correctamente. Tenemos espectáculos muy lindos, lo que hacemos es mostrar un poco todo el talento que tenemos en Gualeguaychú”, señaló.