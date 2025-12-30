Gualeguaychú ingresó en alerta naranja por temperaturas extremas

La dirección general de Operaciones actualiza un aviso establecido por el SMN por altas temperaturas sobre la jurisdicción de cobertura en el sur de Entre Ríos (Departamentos de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón)

El mismo tiene un período de vigencia de 24 horas, con un efecto moderado a alto en la salud. Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

- Niños y niñas.

-Personas mayores de 65 años.

- Personas con enfermedades crónicas.

Se solicita a la comunidad que adopten medidas preventivas ante este fenómeno adverso.

Unidad Civil de Emergencias Barómetro Argentina

Temas SOFOCANTE