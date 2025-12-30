 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SOFOCANTE

Gualeguaychú ingresó en alerta naranja por temperaturas extremas

La advertencia principal es que puede ser muy peligrosa para los grupos de riesgo. Se solicita a la comunidad que adopten medidas preventivas ante este fenómeno adverso.

30 Dic, 2025, 21:02 PM

La dirección general de Operaciones actualiza un aviso establecido por el SMN por altas temperaturas sobre la jurisdicción de cobertura en el sur de Entre Ríos (Departamentos de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón)

 

El mismo tiene un período de vigencia de 24 horas, con un efecto moderado a alto en la salud. Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

- Niños y niñas.

-Personas mayores de 65 años.

- Personas con enfermedades crónicas.

 

Se solicita a la comunidad que adopten medidas preventivas ante este fenómeno adverso.

 

Unidad Civil de Emergencias Barómetro Argentina

Temas

SOFOCANTE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso